NAPUNIO 18 GODINA, OPRAVDAO POVERENJE, PA PRODUŽIO UGOVOR SA DORTMUNDOM! Inasio ne može da sakrije zadovoljstvo: "Veoma sam srećan..."
Italijanski fudbaler Samuele Inasio potpisao je danas novi ugovor sa Borusijom Dortmund do juna 2029. godine.
Inasio je u Dortmud došao 2024. godine iz Atalante.
"Veoma sam srećan u Dortmundu i ponosan sam što sam debitovao u Bundesligi u ovom velikom klubu. Osećaj postizanja prvog gola ispred 'žutog zida' bio je neverovatan i želim da proslavim još mnogo uspešnih trenutaka sa svojim timom i navijačima u budućnosti", rekao je Inasio.
Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia
Ovaj 18-godišnji fudbaler je ove sezone odigrao šest utakmica u Bundesligi, a svoj prvi gol za Dortmund postigao je u pobedi svog tima protiv Frankfurta od 3:2.
