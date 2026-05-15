Italijanski fudbaler Samuele Inasio potpisao je danas novi ugovor sa Borusijom Dortmund do juna 2029. godine.

Inasio je u Dortmud došao 2024. godine iz Atalante.

"Veoma sam srećan u Dortmundu i ponosan sam što sam debitovao u Bundesligi u ovom velikom klubu. Osećaj postizanja prvog gola ispred 'žutog zida' bio je neverovatan i želim da proslavim još mnogo uspešnih trenutaka sa svojim timom i navijačima u budućnosti", rekao je Inasio.

Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Ovaj 18-godišnji fudbaler je ove sezone odigrao šest utakmica u Bundesligi, a svoj prvi gol za Dortmund postigao je u pobedi svog tima protiv Frankfurta od 3:2.

Izvor: Kurir