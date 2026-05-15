Nekadašnji engleski fudbaler Dejvid Bekam postao je prvi britanski sportista milijarder, objavio je danas 'Sunday Times' u najnovijoj listi najbogatijih ljudi u Velikoj Britaniji za 2026. godinu.

Ukupno bogatstvo Bekama i njegove supruge Viktorije Bekam procenjeno je na 1,185 milijardi funti.

Time su zauzeli drugo mesto među sportskim ličnostima, iza porodice bivšeg šefa Formule 1 Bernija Enklstona, čije se bogatstvo procenjuje na dve milijarde funti.

Dejvid Bekam Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji kapiten reprezentacije Engleske danas je suvlasnik kluba Intera iz Majamija, koji se smatra najvrednijom franšizom u američkoj MLS ligi sa procenjenom vrednošću od 1,45 milijardi dolara. Bekam, koji je prošle godine dobio titulu viteza, istovremeno ostvaruje velike prihode kao ambasador brendova poput Adidas i Hugo Bos.

Bogatsvo Viktorije Bekam najvećim delom dolazi od modne kompanije koju je izgradila nakon svetske slave stečene u grupi 'Spice Girls'.

