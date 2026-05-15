Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga uputio je javno izvinjenje sudiji Pavlu Iliću zbog izgovorenih reči posle finala Kupa Srbije!

– Posle odgledane utakmice i dodatne analize svih situacija, shvatio sam da je sudija Pavle Ilić sa svojim saradnicima posao odradio korektno i profesionalno. Neposredno po završetku finala reagovao sam pod velikim emotivnim nabojem, razočaran načinom na koji smo izgubili utakmicu nakon primljenog gola u samoj završnici, produžetaka i penala. U takvim okolnostima izneo sam komentare koje danas smatram neprimerenim - rekao je Tanjga i dodao:

- Zbog toga želim javno da se izvinim sudiji Pavlu Iliću, njegovim pomoćnicima i celokupnoj sportskoj javnosti, zbog izgovorenih reči i svog ponašanja posle utakmice. Takve reakcije nisu bile na nivou trenera FK Vojvodina, tradicije i renomea našeg kluba. Sa druge strane, fudbaleri oba tima su odigrali odličnu utakmicu, pokazali su da može u Srbiji da se igra evropski fudbal. Na to treba da budemo ponosni. Crvenoj zvezdi čestitam na osvojenom trofeju. U odlučujućim trenucima imali su više iskustva, koncentracije, a potom i sportske sreće u penal seriji i zasluženo su stigli do pehara – poručio je Tanjga.

Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Tuča fudbalera na Zvezda - Vojvodina