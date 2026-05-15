Vojvodina je u utakmici za trofej ispustila dva gola prednosti, a potom nakon penal serije izgubila od Crvene zvezde.

Petrović, koji je bio kapiten Novosađana sve do početka prvog produžetka kada je umesto njega u igru ušao Slobodan Medojević, objavio je emotivne reči i poruku za navijače.

"Teško je, možda i nikad teže, ali to je fudbal, to je život. Ovakvu svlačionicu, ovakav skup ljudi nikada u karijeri do sad nisam imao, ovakvo zajedništvo, i pitanje je da li će iko ikad imati od nas. Teško je, jer smo to svi zajedno zaslužili, da sa vama, navijačima, podignemo taj pehar, da ga zajedno donesemo u Novi Sad. Ali najteže je to kad se zapitate da li će ovaj skup momaka zajedno sa svima vama imati opet priliku da uradi to, ali dragi Bog će nam svima dati odgovor na to pitanje.

I sad kad je najteže, da se skupimo svi zajedno i uz vasu pomoć zadržimo to drugo mesto, jer Vojvodina trenutno to zaslužuje. Hvala vam na velikoj podršci", poručio je Njegoš Petrović uz fotografiju sa utakmice.

Podsetimo, Vojvodina je imala prednost 2:0 na poluvremenu utakmice u Loznici, ali je Crvena zvezda golovima u 53. i 97. minutu stigla do izjednačenja.

Rezultat 2:2 nije bio promenjen nakon produžetaka, a golman beogradskih crveno-belih je odbranio udarac Džona Merija sa bele tačke u šestoj penal seriji i tako doneo pobedu svom timu.

