Odnos Kilijana Mbapea sa navijačima Real Madrida, ali i unutar same ekipe, dostigao je kritičnu tačku poslednjih nedelja, jer mu se sve glasnije zameraju arogancija i manjak truda na terenu.

Dok se suočava sa ozbiljnim tenzijama sa saigračima i stručnim štabom, mir je pronašao na privatnom planu.

Naime, jedini pozitivan aspekat u njegovom životu trenutno je veza sa proslavljenom španskom glumicom Ester Ekspozito, koja važi za jednu od najuticajnijih i najlepših žena u toj zemlji.

Nova devojka Kilijana Mbapea

Kilijanova nova veza je nedavno postala javna. I nije u pitanju samo još jedna manekenka ili influenserka, već jedna od najistaknutijih i najkomentarisanijih španskih glumica, 26-godišnja Ester Ekspozito.

Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se 25. februara. Tada je, prema izvorima, par prvi put viđen zajedno u Madridu. Nakon toga, oboje su otputovali u Francusku. Kilijan se trenutno oporavlja od povrede kolena i imao je zakazan pregled kod specijalista u Parizu. Esterina poseta gradu ljubavi poklopila se sa Nedeljom mode. Glumica je prisustvovala velikom događaju u Le Grand Dîner du Louvre i podelila fotografije sa svog putovanja sa fanovima.

Pažljivi fanovi su odmah primetili jednu od fotografija, na kojoj je bio sto za dvoje sa noćnim pogledom na Ajfelov toranj, što je samo dodalo ulje na vatru žestokih diskusija.

Paparaci su videli ljubavnike u baru hotela Pulman Pariz Tur Ajfel. Očevici tvrde da je na terasi hotela, sa koje se pruža zadivljujući pogled, vladala romantična atmosfera uveče 6. marta. Ekspozito i Mbape su večerali zajedno, prijatno ćaskali i ljubili se tokom cele večeri. Generalno, poznate ličnosti nisu krile svoja osećanja i ponašale su se prilično slobodno. A 9. marta, nove fotografije su se pojavile na internetu, konačno uveravajući skeptike: Mbape i Ekspozito su zajedno stigli u Madrid, sišli iz aviona i zajedno napustili aerodrom.

Ester bila u vezi sa devojkom

Ester Ekspozito je kultna figura u Španiji i daleko šire. Postala je poznata milionima gledalaca nakon objavljivanja Netfliksove serije „Elit“, u kojoj je briljantno tumačila Karlu Roson. Od tada, njena karijera je vrtoglavo krenula. Ova kontroverzna serija pomerila je mnoge granice baveći se životima bogate dece iz najprestižnije privatne škole u Madridu. U seriji ima mnogo scena golotinje i eksplicitnih prikaza istopolnih odnosa u kojima se pojavljuje i sama Ester, a čitava priča dodatno je protkana mračnim motivima ubistava. Glumila je u nekoliko drugih poznatih projekata, uključujući „Neko mora da umre“, „Venera“ i „Monte Perdido“, učvršćujući svoj status jedne od najtraženijih mladih glumica u zemlji.

Zahvaljujući svom glumačkom talentu, Ester je postigla značajan uticaj na društvene mreže i svet mode. Milioni pratilaca širom sveta prate svaki njen potez. Lični život lepotice je uvek bio u centru pažnje. U raznim periodima, pričalo se da je u vezi sa urugvajskim glumcem Nikom Furtadom i meksičkom stilistkinjom Ninijem Velezom, ali ove glasine ostaju nepotvrđene.

Zanimljivo je da je Ekspozito već povezivana sa Real Madridom. 2022. godine, a ponovo 2024. godine, stalno su kružile glasine o njenoj romansi sa drugim napadačem, Vinisijusom Žuniorom. Ona i Vini su viđani zajedno na koncertima i istovremeno su posetile Majami. Međutim, sama glumica je brzo demantovala ove glasine ljutitom objavom.

