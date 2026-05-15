Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Rudi Garsija saopštio je spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, a među putnicima se našao i napadač Romelu Lukaku, koji se oporavio od problema sa povredama.

Lukaku će tako zajedno sa vezistom Kevinom De Brujneom i golmanom Tibom Kurtoom igrati na svom četvrtom Svetskom prvenstvu.

Napadač Napolija nije nastupao za Belgiju gotovo godinu dana, još od meča kvalifikacija protiv Velsa u junu prošle godine. Zbog povreda je ove sezone odigrao samo pet utakmica u Seriji A.

Romelu Lukaku Foto: SERENA CAMPANINI/ANSA, FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Kurtoa se takođe vraća u reprezentaciju nakon problema sa povredom, a iza sebe ima veoma dobru sezonu u dresu Real Madrida.

Belgija će na Mundijalu igrati u Grupi G, gde će se sastati sa Egiptom 15. juna, Iranom 21. juna i Novim Zelandom 27. juna. Belgijanci su osvojili treće mesto na Svetskom prvenstvu 2018, dok su na turniru 2022. eliminisani već u grupnoj fazi.

Na spisku reprezentacije nalaze se: Golmani: Tibo Kurtoa, Sen Lamins i Majk Penders Odbrana: Timoti Kastanj, Zeno Debast, Maksim de Kujper, Koni de Vinter, Brendon Mehele, Tomas Menije, Natan Ngoj, Hoakin Sejs i Artur Teat Vezni red: Kevin de Brujne, Amadu Onana, Nikolas Raskin, Juri Tilemans, Hans Vanaken i Aksel Vicel Napad: Šarl de Ketelare, Žeremi Doku, Matijas Fernandes-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Dijego Moreira, Aleksis Salemakers i Leandro Trosard.

Ne propustiteFudbalKONTE I LUKAKU I DALJE NE PRIČAJU: Belgijanac se posle više od mesec dana vratio treninzima u Napoliju
profimedia0880022298.jpg
FudbalHAOS U NAPOLIJU! LUKAKU DOŠAO U TRENING CENTAR, ALI NIJE ŽELEO DA SE POZDRAVI SA TRENEROM! Konte razočaran, besan je zbog postupka svog fudbalera!
Romelu Lukaku
FudbalBILO JE I VREME! Vraća se Romelu Lukaku!
Romelu Lukaku
FudbalBOMBA - ROMELU LUKAKU NAPUŠTA SERIJU A: Na meti je slavnog kluba, kontakt je već ostvaren!
lukaku.jpg
FudbalFRKA U NAPOLIJU: Lukaku odbio da se pojavi na treningu - klub se hitno oglasio
Romelu Lukaku

00:30
Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot