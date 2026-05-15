Fudbalska reprezentacija Hrvatske od naredne jeseni prvi put u istoriji nosiće opremu kompanije Adidas 

Posle čak 26 godina saradnje sa kompanijom Nike, „vatreni“ će dobiti novi izgled dresova, a prema pisanju hrvatskog „Indexa“, već je procurela i fotografija garniture koja će biti korišćena po završetku Mundijala u Meksiku, SAD i Kanadi.

Prepoznatljivi crveno-beli kvadrati ostaju zaštitni znak Hrvatske, ali novi dizajn donosi i poseban detalj – u crvenim poljima nalaze se slova glagoljice, jednog od najstarijih slovenskih pisama.

Nema sumnje - to će izazvati lavinu reakcija. Već je mnogo komentara na društvenim mrežama...

Evo kako izlgeda taj dres:

Hrvatski dres.jpg
Foto: Footy Headlines

O glagoljici

Glagoljica, nastala u IX veku, predstavlja važno kulturno i istorijsko nasleđe slovenskih naroda. Smatra se da ju je osmislio Sveti Ćirilo zajedno sa bratom Metodijem, kako bi Sloveni mogli da čitaju verske tekstove i prisustvuju bogosluženju na svom jeziku.

Pismo je nastalo oko 863. godine tokom Velikomoravske misije.

