Ugovor između FK Crvena zvezda i generalnog sponzora, ruskog naftnog giganta Gasprom ističe krajem juna.

I to je pitanje koje zaokuplja i intrigira veliku javnost u Srbiji, ne samo onu zvezdašku.

Reklama Gasproma na istočnoj tribini stadiona Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pet miliona godišnje

Nije poznato da li će ugovor između Crvene zvezde i Gasproma biti produžen, mada nezvanično sa Marakane poručuju da tu ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Posebno, što je jedna od najvećih kompanija u svetu preko dresa Crvene zvezde imala reklamu u elitnim UEFA takmičenjima, iako je Rusija bila pod strogim sankcijama zemalja Evropske unije od 2022. godine.

Godišnje Rusi su Crvenoj zvezdi poslednjih godina uplaćivali 5.000.000 evra, a 23 odsto od te sume morao je prema ugovoru da bude ulagan u omladinsku školu. I to je dalo velike benefite klubu sa Marakane, jer unazad nekoliko sezona, Crvena zvezda najveće transfere ostvaruje upravo na mladim igračima poniklim u sopstvenoj akademiji.

Strateško partnerstvo 16 godina

Da podsetimo, Gasprom je generalni sponzor FK Crvena zvezda od 2010. godine, a Rusi najveći i najtrofejniji srpski fudbalski klub doživljavaju kao strateško partnerstvo i to ponosno ističu. Činjenica je da su novcem spasili Zvezdu od bankrota i nestanka. Tada je važnu ulogu u celokupnom poslu imao nekadašnji ministar energetike Petar Škundrić.

Da bi sve između Crvene zvezde i Gasproma trebalo da bude u redu, na obostranu korist pokazuje i činjenica da su crveno-beli za 12. jul zakazali u Sankt Peterburgu prijateljsku utakmicu sa Zenitom, klubom koji je u vlasništvu naftnog giganta. Taj meč biće generalna proba za Zvezdu pred start kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema određenim informacijama, klub iz Ljutice Bogdana 1A bi mogao baš tih dana i zvanično da produži saradnju sa Gaspromom.

Zvezdan Terzić i Aleksandar Medvedev izvršni direktor Zenita Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Terzić pričao o Gaspromu

U intervjuu za Kurir 6. maja ove godine povodom rođendana naše kuće, Zvezdan Terzić je govorio o Crvenoj zvezdi i Gaspromu.

- Ako neko misli da država upumpava pare od poreskih obveznika u Zvezdu, da mi pobeđujemo zbog toga, taj je zlonameran i laže. Mnogo puta smo dokumentovali da ni na direktan, ni na indirektan način ne dobijamo pare od države. Ako neko spočitava da je novac od Gasproma novac od države, pravi veliku grešku. Prvo Gasprom je strana kompanija, drugo ne daju oni nama bilo kakvu donaciju. Grudi dresa Crvene zvezde vrede mnogo! U deset sezona evropskih takmičenja, gde milioni ljudi vidi na dresu Crvene zvezde Gasprom, to je ozbiljna promocija te kompanije - rekao je Zvezdan Terzić i nastavio:

- Prošle godine, imali smo ponudu jedne beting kompanije koja bila veća od Gaspromove, pa smo je odbili. Veliko hvala Gaspromu za ovih 16 godina sponzorstva, ali takođe, mislim da je Crvena zvezda u marketinškom smislu opravdala svaki uloženi evro. Niko bilo kome ne poklanja u Evropi, već daje da bi se reklamirao. A, Crvena zvezda je najveći brend Srbije! I ako hoćeš prozor na tržište, ne postoji bolje mesto za reklamu od dresa Zvezde!