Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Stipendijske ugovore sa crno-belima potpisali su pioniri rođeni 2011. godine, Haris Saiti, Danilo Nikolić i Pavle Stapar, "koji su svojim igrama i zalaganjem u mlađim kategorijama zaslužili poverenje kluba".

Profesionalne ugovore sa Partizanom potpisali su omladinci rođeni 2008. godine, Pavle Cvijović, Uroš Milošević i Aleksa Rakić.

Iz Partizana su saopštili da potpisivanje profesionalnih ugovora predstavlja potvrdu kontinuiteta rada omladinske škole, koja godinama razvija igrače za prvi tim i evropsku fudbalsku scenu.

Crno-beli su mladim fudbalerima poželeli mnogo uspeha, zdravlja i napretka u nastavku karijere u dresu Partizana.

(Beta)