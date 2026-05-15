Pesma predstavlja spoj latino ritmova i afrobits zvuka, a u tekstu se pominju neke od najpoznatijih fudbalskih reprezentacija i zemalja učesnica Mundijala, među kojima su Brazil, Argentina, Kolumbija, Meksiko, Japan, Koreja i Holandija.

"Dai Dai" je objavljena ubrzo nakon što je potvrđeno da će Šakira, Madona i BTS predvoditi prvi poluvremenski šou u istoriji finala Svetskog prvenstva, koji će biti održan 19. jula u Njujorku.

Šakira je prethodnih dana najavila pesmu kratkim video-snimkom snimljenim na stadionu Marakana u Rio de Žaneiru.

Kolumbijska pevačica već ima iskustvo sa himnama Mundijala, pošto je njen hit "Waka Waka" ("This Time for Africa") bio zvanična pesma Svetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi i i dalje se smatra jednom od najpopularnijih fudbalskih himni.

Svetsko prvenstvo 2026. zajednički organizuju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a turnir će trajati tokom juna i jula.

(Beta)