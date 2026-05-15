Slušaj vest

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Marko Neđić izjavio je danas pred gostovanje ekipi TSC da njegov tim želi da nastavi seriju pozitivnih rezultata i izbori opstanak u ligi.

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

"Ostale su nam još dve utakmice do kraja. Kada sam došao rekao sam da nas čeka sedam finala, pet smo završili. Došli smo u situaciju da sami od sebe zavisimo, što nam je bio cilj. Želimo da ostanemo neporaženi i da, ako Bog da, u poslednjem kolu pobedom možemo da opstanemo u ligi", rekao je Neđić, a preneo klub.

On je ocenio da Radnički očekuje veoma težak duel protiv kvalitetnog rivala.

"Znamo šta nas očekuje. TSC ima ozbiljan tim i izuzetno kvalitetne napadače. Biće to utakmica sa mnogo naboja i velikim ulogom. Momci su dobro radili, svi su spremni i idemo da se nadigravamo i pokušamo da pobedimo", dodao je trener Nišlija.

Fudbaler Radničkog Marko Mijailović istakao je da njegova ekipa neće igrati defanzivno uprkos teškom gostovanju.

TSC je tim sa mnogo kvaliteta, posebno u ofanzivnoj liniji. Mi tamo ne idemo da se branimo, već da igramo fudbal kao i do sada i pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat. Sve zavisi od nas i želimo sami da se izborimo za svoj cilj", rekao je Mijailović.

Utakmica između TSC-a i Radničkog iz Niša biće odigrana u subotu, 16. maja, od 20 časova, a glavni sudija biće Lazar Lukić.

Ne propustiteFudbalJAKO SMO ŽELELI POBEDU, TO SE ISPLATILO! Marko Neđić jasan posle važnog trijumfa Radničkog: Mislim da su momci to zaslužili!
nedja--3.jpg
FudbalLUDNICA U NIŠU I DELIRIJUM NA ČAIRU: Radnički u 91. minutu slavio za bodove vredne opstanka, TSC šesticom razbio Javor i pobegao iz opasne zone!
FK Radnički Niš
Fudbal"IDEMO NA POBEDU!" Marko Neđić jasan pred meč Radničkog protiv Napretka!
Marko Neđić
FudbalIMT POBEDIO RADNIČKI! Loše vesti za Nišije u borbi za opastanak!
Marko Neđić

00:19
Grčki navijači prave šou u centru Beča Izvor: MONDO/Marina Cvetković