Trener fudbalera Radničkog iz Niša Marko Neđić izjavio je danas pred gostovanje ekipi TSC da njegov tim želi da nastavi seriju pozitivnih rezultata i izbori opstanak u ligi.

"Ostale su nam još dve utakmice do kraja. Kada sam došao rekao sam da nas čeka sedam finala, pet smo završili. Došli smo u situaciju da sami od sebe zavisimo, što nam je bio cilj. Želimo da ostanemo neporaženi i da, ako Bog da, u poslednjem kolu pobedom možemo da opstanemo u ligi", rekao je Neđić, a preneo klub.

On je ocenio da Radnički očekuje veoma težak duel protiv kvalitetnog rivala.

"Znamo šta nas očekuje. TSC ima ozbiljan tim i izuzetno kvalitetne napadače. Biće to utakmica sa mnogo naboja i velikim ulogom. Momci su dobro radili, svi su spremni i idemo da se nadigravamo i pokušamo da pobedimo", dodao je trener Nišlija.

Fudbaler Radničkog Marko Mijailović istakao je da njegova ekipa neće igrati defanzivno uprkos teškom gostovanju.

„TSC je tim sa mnogo kvaliteta, posebno u ofanzivnoj liniji. Mi tamo ne idemo da se branimo, već da igramo fudbal kao i do sada i pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat. Sve zavisi od nas i želimo sami da se izborimo za svoj cilj", rekao je Mijailović.

Utakmica između TSC-a i Radničkog iz Niša biće odigrana u subotu, 16. maja, od 20 časova, a glavni sudija biće Lazar Lukić.