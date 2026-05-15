Slušaj vest

Ceo svet bruji o dešavanjima u Realu, a situaciju je sada prokomentarisao i jedan od najkontroverznijih trenera modernog fudbala – Žoze Murinjo, koji je već viđen kao novi trener "kraljevskog kluba".

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Benfike Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Mbape, koji je u igru ušao sa klupe, šokirao je javnost tvrdnjom da mu je Arbeloa rekao da je tek četvrta opcija u napadu, iako je Francuz ove sezone najefikasniji igrač Reala sa čak 41 golom na 42 utakmice.

Na to se nadovezao i Murinjo, koji je istakao da ga je čitava situacija lično pogodila, posebno zbog odnosa sa Arbeloom iz igračkih dana.

"Boli me kada to čujem, jer mi je Arbeloa prijatelj. Kao igrač je uvek davao sve za tim koji sam vodio. Ali tako je kada postaneš trener. Ponekad kažem bivšim igračima da pogledaju koliko će sedih vlasi imati kada uđu u trenerski posao. Tada shvate da je lakše biti igrač nego trener", poručio je Murinjo.

Iskusni Portugalac, koji trenutno vodi Benfiku, prema navodima pojedinih evropskih medija, figurira i kao jedan od glavnih kandidata da u budućnosti preuzme Real Madrid, posebno u slučaju promene na klupi iako je predsednik Reala Florentino Perez demantovao te glasine.

Videćemo šta će se desiti u narednim danima...