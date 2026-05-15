Fudbaleri aktuelnog prvaka Evrope PSŽ-a i Arsenala sastaju se u finalu ovogodišnje Lige šampiona.
NEZAPAMĆENO INTERESOVANJE ZA VELIKO FINALE - CENE KARATA OTIŠLE U NEBO: Svi putevi vode u Budimpeštu, opšta pomama za ulaznicama...
Za ovaj meč vlada ogromno interesovanje i Budimpešta će bukvalno biti prebukirana navijačima oba kluba iz celog sveta.
Arsenal - Atletiko 5.5.2026
Pogotovo je veliko interesovanje navijača Arsenala, koji se prvi put posle 20 godina plasirao u finale Lige šampiona.
Prema prvim projekcijama očekuje se dolazak oko 200 hiljada "tobdžija" iz celog sveta.
Na društvenim mrežama i stranicama Arsenala vlada prava pomama za kartama.
Cene na crno za sektor Arsenala dosežu neverovatnih tri hiljade evra.
Potpuno nestvarno.
Utakmica se igra 30. maja u Budimpešti na "Puškaš Areni" sa početkom u 18 časova.
