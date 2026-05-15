Slušaj vest

Prema navodima, Sautempton je optužen da je snimao pripreme Midlzbroa uoči polufinalnog duela plej-ofa, što klub iz severoistočne Engleske ocenjuje kao ozbiljno kršenje sportskog integriteta i fer-pleja.

Midlzbrou je u saopštenju naveo da se radi o ponašanju koje "ide u srž poštene konkurencije" i da bi jedina odgovarajuća kazna bila sportska sankcija koja bi onemogućila Sautemptonu nastup u finalu za plasman u Premijer ligu.

Engleska fudbalska liga (EFL) saopštila je da bi moglo doći do "promena" u vezi sa finalom koje je zakazano za 23. maj, dok je i dalje neizvesno ko će biti protivnik Hala, koja je prošla iz drugog polufinala.

Sautempton je ranije naveo da sarađuje sa disciplinskim postupkom i da sprovodi internu istragu o slučaju.