Srpski fudbaler Nedeljko Piščević, bio je primoran da utakmicu četvrtfinala Kupa Kazahstana završi već u prvom poluvremenu.

Defanzivni vezista zadobio je prelom jagodične kosti u susretu sa Ženisom, koji je na kraju slavio sa 2:0 i izborio plasman među četiri najbolja u najmasnovnijem takmičenju.

Nedeljko Piščević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Na utakmici u sredu Nedeljko Piščević je zadobio ozbiljnu povredu - prelom jagodične kosti slepoočnog nastavka sa pomeranjem, kao i prelom orbitalne kosti. Pred njim su lečenje i oporavak - navodi se u saopštenju kazahstanskog kluba.

