Slušaj vest

Fudbalska federacija Škotske objavila je da je patrola policije provela noć ispred kuće sudije Džona Bitona, nakon što su informacije o njegovoj adresi stanovanja isplivale na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Harts Škotska Foto: Printskrin/Instagram

Biton je već nekoliko dana glavna tema u Škotskoj zbog krajnje spornog penala koji je dosudio za Seltik protiv Madervela duboko u nadoknadi vremena čime je ostavio velikana iz Glazgova u igri za titulu kolo pre kraja.

Seltik će tako, upravo zbog gola u 90+9. minutu iz penala i pobede od 3:2, u poslednjem kolu protiv lidera Hartsa imati priliku da eventualnim trijumfom postane šampion. Remi ostavlja Harts na prvom mestu i donosi ovom klubu najvažniji domaći trofej posle 66 godina.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Uvertira pred ovaj meč je, dakle, više nego zapaljiva.

Zbog najblaže rečeno besa navijača Hartsa, ali ne samo njih, kao i činjenici da se adresa na kojoj živi sudija deli na društvenim mrežama, policija je morala da provede noć ispred kuće Džona Bitona. U međuvremenu se oglasio i Fudbalski savez Škotske...

Usred akumulirane tenzije od pomenutog meča, a uoči utakmice sezone, krovna organizacija je pozvala na smirivanje strasti.

"Škotski fudbalski savez najoštrije osuđuje pokušaje ugrožavanja bezbednosti sudija. Takvo ponašanje, motivisano odlukama koje se smatraju ispravnim ili pogrešnim na terenu, je pošast za naš fudbal i zahvalni smo policiji Škotske na njihovoj brzoj intervenciji", rečeno je iz FS Škotske.

Seltik će ugostiti Harts u poslednjem kolu, u subotu od 13:30. Iz Saveza suapelovali na sve koji šire zapaljive izjave, da sa time prestanu.

"Kako se približavamo onome što bi trebalo da bude uzbudljivo finale sezone, molimo one koji su personalizovali i hiperbolizovali svoja mišljenja, one koji su tražili lakši izlaz pripisujući poraze uočenim sudijskim greškama i one koji su odobrili zapaljive izjave i objave da razmisle o svom doprinosu stvaranju okruženja zastrašivanja, straha i uzbune. Takođe nam je jasno, nažalost, da je ovo neizbežna posledica sve većih kritika, netolerancije i traženja žrtvenih jaraca koje su ove sezone demonstrirali medijski stručnjaci, navijači, zvanične navijačke grupe, klubovi, igrači, menadžeri i bivši sudije", navodi se u objavi Saveza.

Deo krivice za stvaranje opasnog ambijenta i ugrožavanje bezbednosti sudije, FS Škotske svaljuje i na medije.

"Oni koji su pokušali da pripišu krivicu i zaveru sudijama utakmica kako bi odvratili pažnju od poraza ili uočenih nepravdi tokom cele sezone doprineli su okruženju koje dovodi u opasnost bezbednost našeg osoblja i sudija. Ovo je posledica histeričnog medijskog narativa, podstaknute neodgovornim impulsivnim intervjuima za medije posle utakmice, komentarima i zvaničnim objavama na društvenim mrežama. Kada to ugrožava bezbednost i dobrobit naših najviših sudija utakmica, onda se mora reći - dosta je bilo".

Sporna situacija viđena na meču Madervela i Seltika samo je jedna od nekolicine ove sezone u škotskom fudbalu koja je izazvala burne reakcije navijača i medija.

Iz Saveza su na kraju poručili da sudije nisu nepogrešive.

"Greške će se i dalje praviti na terenu, a subjektivne odluke će se donositi pred VAR monitorom, baš kao što će treneri birati pogrešan tim, golmani primati lake golove, a napadači promašivati sa pet metara. Pa ipak, reakcije na ove neizbežnosti su izražene u tolikom kontrastu".