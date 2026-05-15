Izbori za predsednika FK Crvena zvezda biće održani 22. i 23. maja 2026. godine.
ZAKAZANI IZBORI ZA PREDSEDNIKA FK CRVENA ZVEZDA: Svetozar Mijailović jedini kandidat
Po isteku roka za podnošenje kandidatura i nakon sprovedenog postupka provere ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom o izborima, utvrđeno je da je Svetozar Mijailović, diplomirani inženjer organizacije rada, jedini kandidat za predsednika FK Crvena zvezda, saopšrili su iz Ljutice Bogdana 1a.
"U skladu sa Pravilnikom o izborima, imajući u vidu da je prijavljen jedan kandidat, članovi Kluba će se tokom izbornog procesa izjašnjavati glasanjem „ZA“ ili „PROTIV“ kandidature Svetozara Mijailovića", navodi se na zvaničnom sajtu crveno-belih.
