Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga istakao je pred gostovanje OFK Beogradu da njegov tim mora da pronađe snagu i karakter u završnici sezone.

Vojvodina se bori sa Partizanom za drugo za drugo mesto i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Novosađani imaju bod prednosti dva kola pre kraja prvenstva.

Tanjga je naglasio da se cilj nije promenio i da njegova ekipa i dalje sve drži u svojim rukama. Vojvodina je na drugom mestu sa bodom više od Partizana.

"Plan se ne menja. Ove poslednje dve utakmice su nam više nego bitne. Sve imamo u svojim rukama kada je u pitanju drugo mesto i plasman u Ligu Evrope. To je cilj kojeg se držimo od trenutka kada smo ušli u borbu za tu poziciju", rekao je Tanjga.

On je priznao da je ekipa posle izgubljenog finala Kupa emotivno i fizički iscrpljena, ali veruje da tim može da odgovori izazovu.

"Utakmica dolazi u veoma teškom trenutku za nas. Ekipa je fizički i mentalno ispražnjena. Izgubili smo trofej praktično minut ili dva pre kraja regularnog dela, a onda su došli i ti nesrećni penali. Normalno je da je ekipa trenutno na dnu, ali moramo da pronađemo snagu i da ovu utakmicu odigramo na rezultat. Mislim da su igrači svesni da sada moramo da pokažemo karakter", poručio je trener Voše.

Tanjga smatra da njegova ekipa mora da pokaže reakciju upravo u najtežem trenutku.

"U životu je sve prolazno, ali je isto tako sve moguće. Kao što je bilo moguće da izgubimo utakmicu minut pre kraja, tako je moguće i da dobijemo ove dve koje nam mnogo znače. Bez obzira na stanje ekipe, moralno i fizički, verujem u ove momke", dodao je iskusni stručnjak.

Govoreći o rivalu, Tanjga je istakao da veoma poštuje ekipu OFK Beograda i njihov način igre.

"Idemo u Beograd protiv ekipe koju veoma cenimo. Igraju zaista dobar fudbal, imaju mnogo mladih igrača, ali i kvalitetne strance koji su pokazali da nisu slučajno tu. Organizovana su ekipa i sigurno nas čeka težak posao, ali uz pravi odnos verujem da možemo do pobede. Njima ova utakmica rezultatski ne znači mnogo, dok je nama izuzetno važna", zaključio je Tanjga.