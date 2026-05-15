Selektor fudbalske reprezentacije Obale Slonovače Emers Fae objavio je spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.
MUNDIJAL 2026
"SLONOVI" OBJAVILI TIM ZA MUNDIJAL: Selektor prelomio - evo ko će ih predstavljati na Svetskom prvenstvum
Obala Slonovače će na SP igrati u grupi E protiv Nemačke, Ekvadora i Kurasaa.
Na spisku se nalazi 26 fudbalera:
Golmani: Jahija Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont,
Odbrana: Emanuel Agbadu, Kleman Akpa, Usman Diomande, Gela Due, Gislen Konan, Odilon Kosunu, Evan Endika, Vilfed Singo,
Vezni red: Seko Fofana, Parfe Gujagon, Krist Inao Ulai, Frenk Kesi, Ibrahim Sangare, Žan Mišel Seri,
Napad: Simon Adingra, Anž-Joan Boni, Amad Dijalo, Umar Dijakite, Jan Diomande, Evan Gesan, Nikolas Pepe, Bazumana Ture, Eli Vai.
Na širem spisku kao potencijalne zamene su: Kristofer Operi, Malik Jakuje, Marsijal Godo, Sebastijan Ale.
Svetsko prvenstvo će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD, Meksika i Kanade
