Obala Slonovače će na SP igrati u grupi E protiv Nemačke, Ekvadora i Kurasaa.

Na spisku se nalazi 26 fudbalera:

Golmani: Jahija Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont,
Odbrana: Emanuel Agbadu, Kleman Akpa, Usman Diomande, Gela Due, Gislen Konan, Odilon Kosunu, Evan Endika, Vilfed Singo,
Vezni red: Seko Fofana, Parfe Gujagon, Krist Inao Ulai, Frenk Kesi, Ibrahim Sangare, Žan Mišel Seri,
Napad: Simon Adingra, Anž-Joan Boni, Amad Dijalo, Umar Dijakite, Jan Diomande, Evan Gesan, Nikolas Pepe, Bazumana Ture, Eli Vai.

Na širem spisku kao potencijalne zamene su: Kristofer Operi, Malik Jakuje, Marsijal Godo, Sebastijan Ale.

Svetsko prvenstvo će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD, Meksika i Kanade

