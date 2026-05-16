Fudbalski klub Vojvodina već radi na formiranju tima za narednu sezonu, a jedna od glavnih meta Novosađana je bivši reprezentativac Srbije Nikola Čumić, preneo je "Telegraf".

Nikola Čumić

Srpski krilni fudbaler trenutno nastupa za Saragosu kao pozajmljen igrač Rubina iz Kazanja, a pošto mu ugovor sa ruskim klubom ističe ovog leta, u Novi Sad bi mogao da stigne bez obeštećenja.

Čumić je tokom prvog mandata u crveno-belom dresu, u sezoni 2022/23, ostavio snažan trag pošto je postigao 15 golova i bio jedan od lidera ekipe.

On je 2024. godine upisao i jedan zvanični nastup za reprezentaciju Srbije.

