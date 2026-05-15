Fudbaleri Aston Vile pobedili su u 37. kolu Premijer lige na svom terenu ekipu Liverpula sa 4:2.

Tim iz Birmingema iskoristio je katastrofalno izdanje „crvenih“ i kolo pre kraja prvenstva matematički overio mesto među evropskom elitom, dok je Liverpul sebi ozbiljno zakomplikovao situaciju u borbi za plasman u najjače klupsko takmičenje.

Mohamed Salah - povreda na meču Liverpul - Kristal Palas

Aston Vila sada može potpuno rasterećeno da se okrene velikom izazovu koji je očekuje u sredu, kada će igrati finale Lige Evrope protiv Frajburga, gde će engleski tim imati ulogu favorita.

