Vujadin Boškov je rođen 16. maja 1931. u Begeču, selu nadomak Novog Sada.

Ceo svoj život posvetio je stvari koju je uz porodicu najviše voleo, fudbalu.

Dres Vojvodine nosio je od 1946. do 1960. Potom ga je put fudbalskog profesionalca vodio u Sampdoriju i švajcarski Jang Bojs.

Kao igrač je odigrao 57 utakmica za jugoslovensku reprezentaciju.

Vujadin Boškov je bio veliki fudbaler, a još veći je bio kao trener. Smatra se začetnikom modernih shvatanja i pogleda na fudbal kao igru i biznis. Vojvodina, Jang Bojs, Den Hag, Fejenord, Saragosa, Real Madrid, Sporting Hihon, Askoli, Sampdorija, Roma, Napoli, Servet, Ženeva i Peruđa su timovi na čijoj klupi je kao šef stručnog štaba sedeo Vujke. Uz to, još četiri puta bio je selektor ili član selektorske komisije reprezentacije Jugoslavije.

Sa Realom je osvojio špansko prvenstvo u sezoni 1979/1980, a 1981. je u finalu Kupa šampiona je izgubio od Liverpula (0:1 u Parizu), a sa Sampdorijom je izgubio finale Lige šampiona 1992 (od Barselone 0:1, na Vembliju). Sa timom iz Đenove je osvojio Kup pobednika kupova 1989/1990, osvojio je titulu u Seriji A sa njom 1991, dva tamošnja Kupa (1988. i 1989.) i Superkup (1991), sa Realom je uzeo dva Kupa kralja, a sa Den Hagom, davne 1975, Kup Holandije.

Legenda srpskog i jugoslovenskog fudbala - Vujadin Boškov

Među trofejima koje je osvojio je i prva Vojvodinina titula šampiona Jugoslavije, u sezoni 1965/1966, a u njegovu čast, i uz njegov vizionarski duh, došlo je do izgradnje fudbalskog trening centra, prvog objekta takve vrste na Balkanu. Taj centar, dom svih generacija fudbalera Vojvodine, sa ponosom nosi njegovo ime.

Tokom trenerske karijere stvorio je mnogo igrača, od kojih je svakako najpoznatiji Frančesko Toti, koji je debitovao za Romu pod palicom slavnog srpskog stručnjaka. Boškov je imao i veliki uticaj na karijeru legendarnog Siniše Mihajlovića.

"On je za mene bio kao otac. Bio je učitelj, primer, na fudbalskom terenu ali i u životu. Bio je jedan od ljudi koje su svi voleli i sada kada je otišao, ostavio je veliki trag. Zajedno smo prošli kroz mnogo toga i to će zauvek ostati sa mnom. Vujadin će ostati jedinstven, ostaće srpska fudbalska legenda i mit za svakog navijača Sampdorije" rekao je svojevremeno Miha.

O kakvom se čoveku radi, govori i činjenica da je legendarni napadač Crvene zvezde Dušan Savić sinu dao ime Vujadin, upravo po Boškovu.

Legendarne izjave

Postoje ljudi u fudbalu čije se reči ne zaboravljaju, bez obzira na protok vremena, rezultate ili generacije koje dolaze.

Vujadin Boškov je upravo takva legenda – trenerski mag i čovek čije su izjave odavno prerasle okvire sporta i postale deo opšte kulture, nešto što se i danas citira u svlačionicama, na tribinama i među navijačima.

Njegove duhovite, jednostavne i često brutalno iskrene rečenice i dalje se prepričavaju kao mudrosti koje su istovremeno smešne, tačne i večne, potvrđujući da je Boškov bio mnogo više od trenera – bio je original koji se ne ponavlja.

Ovo su neke od najupečatljivijih:

"Bolje jednom progutati 0:6, nego šest mečeva izgubiti minimalnim rezultatom."

“Ako muškarac voli ženu, više nego hladno pivo za vreme finala Lige šampiona, to možda jeste prava ljubav, ali to nije pravi muškarac.”

„Treneri su kao mini-suknje: jedne godine su u modi, druge ih vrate nazad u ormar“.

"Ličili smo na turiste na terenu. Jedino je dobro što nismo morali da platimo kartu da uđemo na stadion."

"Moja dijeta je utakmica, svake nedelje na "Marasiju" (stadion Sampdorije u Đenovi) izgubim tri kilograma."

"Penal je kada ga sudija svira."

"Gulit (tada fudbaler Milana) sa frizurom i trkom liči na jelena koji je iz šume izašao na fudbalski teren."

"Da biste postigli gol, možda bi bilo dobro da šutirate ka njemu."

"Ne znači ništa ni da imate 15 igrača na terenu, ako se svi nabiju na svoju polovinu."

"Igrač koji ima oba oka, može da kontroliše loptu sa dva svoja i dva koja ima protivnički fudbaler."

"Trebalo je da ubacim mog psa umesto Perdoma (igrača iz Sampdorije). Ne, ne kažem da je moj pas bolji igrač od njega, ali sigurno da on jedino može da igra u parku sa mojim psom."

"Šta će biti na ovom meču? Sigurno je da ćemo pobediti, izgubiti ili možda igrati nerešeno."

"Veliki igrač pred sobom vidi autoput, ostali samo šumsku stazu."

"U fudbalu postoji zakon, igrači pobeđuju, samo treneri gube."

"Treneri su kao operski pevači, ima ih dobrih, ali samo nekoliko može da nastupa u Skali."

"Trener u isto vreme mora da bude učitelj, prijatelj i policajac."

"Sa Nemcima kao Nemac, sa Crnogorcima kao Crnogorac."

"2:0 je opasan rezultat? Nije, 2:0 je 2:0, kada se tako završi, pobedio si..."

"Ko će osvojiti titulu? To je lako, ko bude imao najviše bodova."

"Ukoliko želiš da otkriješ svoje slabosti, prigovaraj sudiji."

"Moja velika želja je da primim gol manje od protivnika."

"Izađite na teren i raspršite se na sve strane..."

"Ko je bolji trener od mene? Svi koji su ispred na tabeli..."