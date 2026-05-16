Slušaj vest

Selektor Tunisa Sabri Lamuči izazvao je pravu buru u javnosti nakon što je otkrio neverovatne detalje vezane za konačan spisak reprezentacije pred Svetsko prvenstvo.

U centru pažnje našao se mladi talenat Lue Ben Farhat, fudbaler koji je dugo važio za jednog od najvećih bisera tuniskog fudbala i ozbiljnog kandidata za put na Mundijal.

Kako tvrdi selektor, sve je bilo spremno da se njegovo ime nađe među putnicima za najveću fudbalsku smotru, ali je usledio neočekivan obrt koji je šokirao i stručni štab i javnost.

"Planirao sam da uvrstim Ben Farhata u tim za Svetsko prvenstvo", otkrio je selektor.

Međutim, onda se dogodio trenutak koji je promenio sve planove.

"Njegov otac me lično pozvao i rekao da on još nije spreman za turnir" dodao je Sabri.

Selektor Tunisa priznaje da ga je takav potez potpuno iznenadio, posebno imajući u vidu da se radi o igraču od kojeg se mnogo očekuje u budućnosti.

Situacija je dodatno postala nejasna kada je selektor pokušao da ponovo stupi u kontakt sa porodicom mladog fudbalera.

"Pokušao sam ponovo da ih kontaktiram pre objave spiska, ali niko se nije javljao", rekao je Lamuči.

Na kraju je selektor otvoreno priznao koliko ga je sve pogodilo.

"Ostao sam šokiran", kratko je poručio.

Mladi Ben Farhat, rođen 2006. godine, već duže vreme privlači pažnju evropskih klubova, a zbog svog potencijala smatra se jednim od najvećih talenata u zemlji. Poseduje i nemačko državljanstvo, pa se ranije spekulisalo i o tome za koju će reprezentaciju nastupati u budućnosti.

Ipak, prema trenutnim informacijama, nakon ovog preokreta neće biti deo tima Tunisa na predstojećem Svetskom prvenstvu, što je izazvalo brojne reakcije i nevericu među navijačima.