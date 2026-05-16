Bivši fudbaler i poznati fudbalski analitičar, Rade Bogdanović, u svom prepoznatiljivom stilu, otvoreno i bez uvijanja, prokomentarisao je izostanak fudbalera Crvene zvezde Radeta Krunića sa spiska reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Krunić, koji je godinama važio za jednog od ključnih igrača nacionalnog tima BiH, nije se našao među putnicima za Mundijal, što je otvorilo brojna pitanja i pokrenulo lavinu komentara u regionu.

Podsećanja radi, vezni fudbaler Crvene zvezde dospeo je u centar pažnje nakon što je snimljen kako pred prijateljski meč Zenita i Zvezde u Sankt Peterburgu peva srpsku himnu. Taj potez izazvao je burne reakcije u javnosti, a potom i dodatne tenzije u vezi sa njegovim statusom u reprezentaciji.

Selektor Sergej Barbarez na kraju ga nije uvrstio na konačan spisak za Mundijal, čime je praktično stavljena tačka na njegov reprezentativni status.

U jeku polemika, oglasio se i Rade Bogdanović, koji je pokušao da spusti loptu i situaciju posmatra iz šireg ugla.

"Bilo je uvek igrača srpske nacionalnosti u BiH, verovatno će ih biti i sada. Fudbaleri Srbi, ako ćemo po nacionalnoj osnovi, moraju da se nametnu u određenim klubovima da igraju" - rekao je Bogdanović.

On je potom istakao da Krunićev slučaj ne treba svoditi na jednostavne zaključke.

"Znam da je Rade Krunić jedan od najboljih igrača Crvene zvezde i znam da ne igra za reprezentaciju. Znam da je problem bila himna, ali to je njegov stav i njegov izbor. Sigurno nije do nekoga ko mu je rekao 'ne možeš da igraš jer si Srbin'", poručio je Bogdanović.

Očekivanja

BiH je kvalifikacije završila na impresivan način, a posebno su odjeknule pobede nad Velsom i Italijom, selekcijama koje su važile za favorite. Upravo tim trijumfima „zmajevi“ su kupili navijače i podigli očekivanja pred najveću fudbalsku scenu.

Bogdanović, međutim, upozorava da sada dolazi najteži deo.

"BiH je napravila izuzetno veliki rezultat. Napravili su rezultat za divljenje jer su bili psihički i fizički na visokom nivou. Dobili su dve utakmice na penale, ušli u produžetke sa protivnicima koji su za ozbiljan fudbalski respekt. Ono što očekujem jeste da objavom spiska igrača selekcija dobije svoj mir, ima dobre pripreme, da ostanu prizemni, da ne daju euforične izjave, veruju u sebe, pričaju na terenu i daju isto koliko protiv Italije i Velsa. Nadam se, uz dozu sreće, da su Kanada i Katar protivnici po meri, da ih BiH dobije i prođe u drugu fazu takmičenja. Sa Švajcarcima će biti teško jer je to baš dobra ekipa, ali ne treba ni tu utakmicu olako ispustiti", rekao je Bogdanović.