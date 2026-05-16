Aston Vila je kao domaćin razbila aktuelnog šampiona Premijer lige u 37. kolu i stigla do pobede rezultatom 4:2.

Morgan Rodžers je doneo prednost domaćinu u 42. minutu, a Virdžil van Dajk je izjednačio u 52. minutu. Međutim, usledio je potop "crvenih" i tri vezana pogotka ekipe iz Birmingema. Strelci su bili Oli Votkins u 57. i 73. minutut i Džon Mekgin u 89. minutu. Van Dajk je u 92. minutu uspeo da ublaži poraz Liverpula.

Aston Vila je ovim trijumfom obezbedila igranje Lige šampiona u sledećoj sezoni, a navijači Liverpula još uvek strepe. Njihov tim je peti sa 59 bodova, a ako padne na šesto mesto ostaće bez elitnog takmičenja.

Šesti je Bornmut sa četiri boda i utakmicom manje od Liverpula.

