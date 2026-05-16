FK Crvena zvezda nastavlja da nagrađuje svoje verne članove.

Povodom proslave 37. šampionske titule Crvena zvezda pripremila je posebno iznenađenje za sve zvezdaške porodice.

Fudbaleri Crvene zvezde slave osvajanje Kupa Srbije u Loznici Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Porodice koje su već učlanjene, ili se u periodu od 15. do 21. maja učlane, a potom svoju prijavu pošalju na mejl info@fkcz.com, dobiće na proslavi titule u petak 22. maja dres sa prezimenom svoje porodice.

Kako bi prijava bila uspešno evidentirana, potrebno je da na adresu info@fkcz.com pošaljete imena i prezimena svih članova porodice, kao i brojeve članskih karata. Pogodnost važi za roditelje i decu učlanjene u Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda će 22. maja ugostiti OFK Beograd, a klub je spremio spektakularnu proslavu osvajanja duple krune.