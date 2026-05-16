Slušaj vest

FK Crvena zvezda nastavlja da nagrađuje svoje verne članove.

Povodom proslave 37. šampionske titule Crvena zvezda pripremila je posebno iznenađenje za sve zvezdaške porodice.

FK Crvena zvezda
Fudbaleri Crvene zvezde slave osvajanje Kupa Srbije u Loznici Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Porodice koje su već učlanjene, ili se u periodu od 15. do 21. maja učlane, a potom svoju prijavu pošalju na mejl info@fkcz.com, dobiće na proslavi titule u petak 22. maja dres sa prezimenom svoje porodice.

Kako bi prijava bila uspešno evidentirana, potrebno je da na adresu info@fkcz.com pošaljete imena i prezimena svih članova porodice, kao i brojeve članskih karata. Pogodnost važi za roditelje i decu učlanjene u Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda će 22. maja ugostiti OFK Beograd, a klub je spremio spektakularnu proslavu osvajanja duple krune.

Ne propustiteFudbalOTKRIVAMO! Da li Gasprom ostaje generalni sponzor Zvezde? Ovo su svi detalji...
зенит.jpg
FudbalDUPLA KRUNA JE DOKAZ STABILNOSTI, PLANSKOG RADA I ŠAMPIONSKOG GENA: Zvezdan Terzić imao šta da kaže posle osvajanja Kupa
Zvezdan Terzić
FudbalDEJAN STANKOVIĆ JE KRUPNA TRENERSKA ZVERKA! DA, OVAJ TROFEJ U KUPU JE NJEGOV MASTER RAD: Zvezda kad je najvažnije pokazala koliko je moćna!
WhatsApp Image 2026-05-13 at 23.49.30 (2).jpeg
FudbalVOJVODINA PROKOCKALA ISTORIJSKU ŠANSU! NE MOŽE SE DO TROFEJA OPSTRUKCIJOM IGRE: Novosađani imali pehar Kupa u rukama, a onda ga sami predali Zvezdi
WhatsApp Image 2026-05-14 at 00.12.14 (2).jpeg

00:59
Novi haos na Lagatoru: Policija bacila suzavac na Delije Izvor: Kurir