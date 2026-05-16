Crveno-beli spremili zanimljive nagrade za 22. maj
ZVEZDA NAGRAĐUJE PORODICE KOJE DOĐU NA PROSLAVU TITULE: Svi koji se učlane dobijaju dres na poklon!
FK Crvena zvezda nastavlja da nagrađuje svoje verne članove.
Povodom proslave 37. šampionske titule Crvena zvezda pripremila je posebno iznenađenje za sve zvezdaške porodice.
Fudbaleri Crvene zvezde slave osvajanje Kupa Srbije u Loznici Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Porodice koje su već učlanjene, ili se u periodu od 15. do 21. maja učlane, a potom svoju prijavu pošalju na mejl info@fkcz.com, dobiće na proslavi titule u petak 22. maja dres sa prezimenom svoje porodice.
Kako bi prijava bila uspešno evidentirana, potrebno je da na adresu info@fkcz.com pošaljete imena i prezimena svih članova porodice, kao i brojeve članskih karata. Pogodnost važi za roditelje i decu učlanjene u Crvenu zvezdu.
Crvena zvezda će 22. maja ugostiti OFK Beograd, a klub je spremio spektakularnu proslavu osvajanja duple krune.
