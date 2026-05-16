Prva zvezda kraljevskog kluba je u četvrtak uveče otvoreno kritikovala trenutnog trenera Alvara Arbelou, što je izazvalo nove tenzije u Madridu. Kilijan Mbape je izjavio da mu je Arbeloa rekao da je tek četvrti napadač u ekipi.

Ove izjave došle su nakon što je Mbape već duže vreme na meti kritike javnosti. Podsetimo, pre nekoliko nedelja vratio se u Madrid svega 12 minuta pre početka ključne utakmice protiv Espanjola, dok je nedelju dana kasnije izostao iz kompletnog sastava za El Klasiko.

Kulminacija je usledila u meču protiv Real Ovijeda. Kada je Mbape ušao sa klupe u drugom poluvremenu, navijači na stadionu Santjago Bernabeu su ga glasno izviždali, a tako nešto je retkost za igrača njegovog kalibra.

Sastanak sa Perezom

Prema informacijama španskog lista "AS", predsednik Real Madrida Florentino Perez zakazao je važan sastanak sa Mbapeom. Ono što je trebalo da bude blaga opomena zbog manjih incidenata pre Svetskog prvenstva, pretvorilo se u hitan razgovor o budućnosti.

Uprava kluba zabrinuta je zbog Mbapeovog javnog ponašanja, distanciranja od saigrača i stava koji ima. Perez i njegovi najbliži saradnici žele da saznaju kakve su Mbapeove namere za narednu sezonu i nameravaju da mu jasno stave do znanja da u Realu postoje određena pravila.

Iako je Perez pre samo nekoliko dana izjavio da je Mbape trenutno najbolji igrač tima, istakao je i klasičnu poruku: "Niko nije nezamenljiv".

Kako se navodi, Mbape je svojim izjavama želeo direktno da odgovori Arbeloi, sa kojim mu se odnos drastično pogoršao poslednjih nedelja. Francuz je više puta nagovestio da mu je bilo znatno bolje dok je tim predvodio Ćavi Alonso, te da se nije složio sa odlukom da ga smene.

Drama na stadionu "Santjago Bernabeu" dostigla je potpuni vrhunac. Online peticija pod nazivom "Mbape napolje", kojom se traži prodaja francuskog napadača, eksplodirala je na društvenim mrežama i prikupila je preko 50 miliona potpisa. Ova brojka, iako verovatno delimično "naduvana", jasno pokazuje koliko je strpljenje velikog dela navijača na izmaku.

