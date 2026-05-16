Slušaj vest

Luka Jović prva je želja sportskog menadžmenta PSV Ajndhovena.

Holandski mediji pišu da bi srpski napadač i član AEK Luka Jović iz Atine bio sjajno rešenje za ekipu koja će sledeće sezone igrati u Ligi šampiona, jer je nadmoćno osvojila titulu.

Luka Jović u utakmici AEK protiv Rajo Valjekana u Ligi konferencije Foto: Guillermo Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izuzetna sezona

Luka Jović (28) imao je odličnu sezonu u dresu AEK, pošto je u prvenstvu Grčke dao 16 golova i bio je drugi strelac lige, a ukupno tokom sezone u svim takmičenjima 21 pogodak. On je prošlog leta stigao kao slobodan igrač u žuto-crno deo Atine iz Milana, pa holandski mediji pretpostavljaju da ima određenih klauzula u njegovom ugovoru.

Prema Transfermarktu, vrednost Luke Jovića je 7.000.000 evra, što je suma koja ne bi trebalo da bude problem za PSV Ajndhoven. Srpski napadač ima ugovor sa AEK do juna 2027. godine.

1/4 Vidi galeriju Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Panika u Atini

U Atini se zasad nisu oglašavali oko mogućeg transfera Luke Jovića. Prema pisanju grčkih medija, sportski menadžment AEK i trener Marko Nikolić spremni su sve da učine, kako bi srpskog napadača zadržali u klubu. Navodno, spreman mu je novi i znatno bogatiji ugovor od dosadašnjeg.

Opet, sa druge strane, obzirom na čiinjenicu da Jović ulazi u poslednju godinu ugovora, AEK je svestan da mu je ovo poslednja šansa da zaradi ozbiljniji novac na njemu, ukoliko Luka ne želi da produži saradnju.

Luka Jović je ponikao u Crvenoj zvezdi, a igrao je još za Apolon, Benfiku, Ajntraht, Real, Fjorentinu i Milan.

Luka Jović sa suprugom Sofijom Milošević Foto: PrintscreenInstagram

Turbulentne godine

Valja podsetiti da su iza Luke Jovića turbulentne godine. Igrao je vrhunski fudbal u Ajntrahtu iz Frankfurta i to mu je donelo transfer u Real Madrid vredan 63.000.000 eva. Međtim, u "Kraljevskom klubu" se nije snašao zbog velike konkurencije, ali i čestih povreda koje su ga udaljavale od terena. Ubrzo je bio ponovo u Frankfurtu na pozajmici, zatim u Italiji gde je igrao za Fjorentinu i Milan, ali nikako nije mogao da se vrati na nivo u kojem je ranije bio u dresu Ajntrahta.

Prošlog leta Luka Jović imao je ponudu Crvene zvezde da se vrati u Beograd i AEK iz Atine, ali je on izabrao onu iz Grčke, najviše zbog supruge Sofije Milošević i njene manekenske karijere. Međutim, čini se da će Luka Jović ponovo morati da se seli... Ako se pogleda fudbalski, Luki Joviću bi odlazak u PSV Ajndhoven savršeno prijao. Stil igre holandskog prvaka mnogo odgovara srpskom golgeteru.

Luka Jović slavi gol protiv Univerzitatee u Ligi konferencije Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

PSV savršen izbor

PSV gaji izrazito napadački pristup, sa mnogo centaršuteva, kombinatorike i igre u visokom ritmu. To je rukopis trenera Petera Boša. U takvom okruženju Jović bi imao kontinuitet šansi, što je za njega ključno. Kada je u ritmu i kada mu se veruje, brojke dolaze same od sebe, što je najbolje pokazao ove sezone u dresu AEK.

Šampion Holandije traži proverenog golgetera za narednu sezonu u kojoj ih ponovo očekuje Liga šampiona. PSV igra izuzetno ofanzivan fudbal koji kako smo objasnili odgovara Joviću, kao igraču šesnaesterca.

Holandski mediji i skauti vide Luku kao idealnog napadača koji bi u Erediviziji mogao da lagano prebaci brojku od 20 golova po sezoni, a u narednim nedeljama se očekuju i zvanični sastanci između uprave PSV i menadžera Faljija Ramadanija koji zastupa Jovića.