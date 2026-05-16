Jovan Simić objavio je svoju drugu knjigu, jedinstveni sportski roman pod nazivom "Devetka", prvi takvog stila, koji hrabro govori o mentalnim izazovima, traumama i lošim odlukama koje kasnije kroje karijere mladih sportista. Roman "Devetka" duboka je i slojevita, savremena drama o usponu, padu i mogućnosti iskupljenja nekada velikog fudbalskog talenta iz Užica, Saše Golubovića, a beogradska promocija biće održana u subotu, 16. maja, od 19.30 na Dorćolu (Svemirski ranč) i među govornicima će biti velika imena našeg sporta.

Nakon što je "Devetka" premijerno promovisana baš u Užicu, i to na tribinama stadiona "Radomir Antić", potom i u sjajnoj atmosferi u Inđiji, došlo je vreme da se i u prestonici otvore teme koje dominiraju ovim sportskim romanom.

Beogradska promocija zakazana je za subotu, 16. maj, od 19.30, na lokaciji "Svemirski ranč" u ulici Žorža Klemansoa 29g na Dorćolu.

Radnja romana kreće se između sadašnjosti Saše Golubovića u rodnom Užicu, tokom 2021. i 2022. godine, i flešbekova koji prate njegovu turbulentnu karijeru od sredine devedesetih, od početaka u užičkoj Slobodi, pa sve do njenog kraja 2016. godine. Iako snažno uronjena u svet fudbala, u atmosferu svlačionice, transfere, navijačke mitove i pritiske koje taj svet nosi, "Devetka" je mnogo više od sportskog romana. Ovo je istovremeno psihološki roman i sportska fikcija, knjiga u kojoj se unutrašnja borba protagoniste, njegove porodične rane, zavisnosti i proces mentalnog ozdravljenja prepliću sa autentičnim i upečatljivim prikazom fudbalskog sveta.

Kao recenzenti knjige pojavljuju se i profesionalni sportisti, bivši košarkaški i fudbalski reprezentativci, Miroslav Raduljica i Jovan Nišić, kao i književna kritičarka Aleksandra Drakulić.

Upravo će proslavljeni košarkaš Miroslav Raduljica i profesorka Aleksandra Drakulić govoriti na promociji u Beogradu, kao i specijalni gosti profesor Vladimir Koprivica i slavni trener i bivši fudbaler Ilija Stolica, inače neko ko je uvek istinska inspiracija i van fudbalskog terena zbog svoje svestranosti.

"Roman koji opominje, upozorava, morali bi da pročitaju mladi sportisti, njihovi roditelji i treneri. Autor, mladi pisac, veoma vešto i zanimljivo vodi priču o svetlosti i tami jednog fudbalskog talenta. Sudbinu glavnog junaka, centarfora Golubovića, često smo viđali ne samo u fudbalu", reči su profesora Koprivice.

Upravo kroz lik Saše Golubovića, igrača koji među navijačima Slobode i Monpeljea, ali i među ljubiteljima kultne igrice "Championship manager", nosi gotovo mitski status, Jovan Simić između ostalog piše i o muškoj ranjivosti, krivici, identitetu i potrazi za iskupljenjem.

"Kritike su zaista pozitivne, mnogi su prepoznali ili sebe ili nekoga iz okruženja čitajući Golubovu priču. I svi su saglasni u tome da ova knjiga može da bude vredan alat od ogromnog značaja u radu sa igračima, posebno mladim, ali i sa roditeljima igrača. Reakcije mi daju nadu da će postati i više od književnog dela, i nadam se da će "Devetka" da ispuni i tu socijalnu dimenziju, kao i da ćemo nastaviti razgovorima unutar fudbalskoj klubova, jer time bi knjiga ispunila svoju duboku svrhu", kaže autor Jovan Simić.

Ovo je inače druga knjiga Jovana Simića, koji je široj javnosti poznat kao sportski i humanitarni radnik, marketinški i komunikacioni stručnjak, od prošle godine i pisac, jer je njegova prva knjiga, "878", ugledala svetlo dana u septembru 2025. i doživela veliki uspeh. Naziv te knjige odnosi se na godinu u kojoj je Beograd prvi put pomenut pod tim imenom u jednom zvaničnom dokumentu. U zbirci od 15 priča istorijske fikcije, autor prepliće sudbine stvarnih i izmišljenih likova i događaja vezanih za Beograd, nekih poznatih iz udžbenika, drugih skrivenih u senkama prošlosti.

Sada je vreme da "Devetka" (izdavač Leemoon) istrči na teren u Beogradu - vidimo se u subotu od 19.30 na "Svemirskom ranču" u ulici Žorža Klemansoa 29g na Dorćolu.

