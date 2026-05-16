Slušaj vest

Mančester junajted je, po svemu sudeći, rešio pitanje trenera!

Kako prenosi čuveni insajder Fabricio Romano, klub sa „Old Traforda“ odlučio je da zadrži Majkla Kerika na klupi i spremi mu višegodišnji ugovor.

Nekadašnji vezista i legenda „crvenih đavola“ stigao je kao privremeno rešenje usred turbulentne sezone, ali je rezultatima potpuno kupio upravu kluba.

Prema informacijama koje je objavio Romano, Kerik će potpisati saradnju do kraja sezone 2027/28, uz mogućnost produžetka na još jednu godinu.

1/4 Vidi galeriju Majkl Kerik Foto: Peter Powell/EPA, AP, Profimedia

Bivši reprezentativac Engleske preporodio je ekipu otkako je preuzeo tim sredinom januara. Junajted je pod njegovim vođstvom skočio na treće mesto Premijer lige, a navijači ponovo veruju da klub može da se vrati u sam vrh engleskog fudbala.

Statistika dovoljno govori – Kerik je u prvih 15 prvenstvenih utakmica ostvario čak deset pobeda, uz tri remija i samo dva poraza.

Njegov povratak na velika vrata posebno raduje navijače Junajteda, jer se radi o čoveku koji je kao igrač ostavio dubok trag na "Old Trafordu". U dresu slavnog kluba odigrao je 464 utakmice i osvojio praktično sve što se moglo osvojiti.

Sada će imati priliku da isto pokuša i kao trener, a čelnici Junajteda očigledno veruju da je upravo on čovek koji može da vrati klub na staze stare slave.