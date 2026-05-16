Napredak je konačno upisao dugo čekanu pobedu, na gostovanju Spartaku u Subotici, koja će se pamtiti – kao najuspešnija u ovoj sezoni (0:3).

"Vratio se konačno osmeh na lica igrača. Ono što je bitno, odigrali smo jako dobru utakmicu protiv Spartaka. Momci su ispoštovali sve zahteve, primenili sve što smo radili na treninzima i zasluženo pobedili. Čeka nas sada duel sa veoma kvalitetnim rivalom, iskusnim, individualno jakim, napadački orjentisanim. Pripremamo se da neutrališemo sve njihove vrline i iskoristimo mane. Očekujem dobru utakmicu i da moja ekipa bude na pravom nivou, kao u Subotici", kaže šef stručnog štaba Saša Mićović.

Pred susret sa Spartakom povredio se napadač Andrija Majdevac, a umesto njega je igrao i pružio zapaženu partiju mladi Uroš Sremčević.

"Iako protiv Spartaka nije bila takmičarski značajna utakmica, pobeda nam mnogo znači. Dominirali smo sve vreme, zasluženo trijumfovali i sada u odličnoj atmosferi dočekujemo Kragujevčane. Svesni smo njihovih kvaliteta, imaju odlične pojedince, posebno u napadu, ali nema predaje. Profesionalci smo, odradićemo preostale dve utakmice na najbolji način, a ponovo ima mesta optimizmu", zaključio je mlađani Sremčević.

Osim povređenog Majdevca u konkurenciji nije ni Bukorac, zbog parnih žutih kartona. I na poslednjoj ovosezonskoj utakmici u Kruševcu, kapije stadiona biće širom otvorene, a očekuje se i dolazak navijača iz Kragujevca. Besplatne karte mogu se preuzeti na glavnoj biletarnici u subotu od 16 časova.

