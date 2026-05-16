Barselona je u subotu, 16. maja, saopštila da će Robert Levandovski napustiti klub.
KRAJ JEDNE ERE
NOVO IZNENAĐENJE POTRESA SVET FUDBALA! Barselona otkrila odluku Roberta Levandovskog!
Nakon četiri sezone, Poljak odlazi iz Barselone u koju je stigao na leto 2022. godine iz Bajerna.
Predstavljaće ovo kraj jedne ere.
Robert Levandovski je za samo četiri sezone uspeo da postane 14. najbolji strelac u istoriji kluba pošto je na 191 utakmici bio strelac 119 puta.
Robert Levandovski u dresu Barselone
Njegov ugovor ističe na kraju sezone, a Barselona je imala želju da produži saradnju. Ipak, Levandovski je odlučio da je vreme za promenu.
Naravno, za njega su zainteresovani brojni klubovi iz Evrope, Saudijske Arabije i SAD, a biće zanimljivo sačekati Robertovu odluku.
