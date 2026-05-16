Adem Avdić, mladi fudbaler Crvene zvezde, ovog proleća opravdao je poverenje menadžmenta kluba i trenera Dejana Stankovića.

Sjajnim partijama, posebno u derbiju protiv Partizana (3:0) kada je bio strelac jednog gola Adem Avdić (19) pokazao je da će Crvena zvezda ovog leta sigurno na njemu ostvariti lepu zaradu.

Adem Avdić slavi gol za Zvezdu u 179. derbiju protiv Partizana u društvu Timija Maksa Elšnika

Nemci pre Engleza

Nije tajna da je Adem Avdić, uz Vasilija Kostova, projektovan da ovog leta napusti Marakanu i u budžet Crvene zvezde donese veliki novac. Levi bek crveno-belih praćen je od strane velikog broja evropskih klubova. Notingem Forest slao je potitivne signale u Ljutice Bogdana 1A, nezvanično bili su spremni da plate 12.000.000 evra i određene bonuse, da bi se poslednjih dana intenzivno aktivirao Lajpcig, koji je prošlog leta već pazario na Marakani.



Da podsetimo, bundesligaš koji je ove sezone izborio igranje u Ligi šampiona, prošlog leta od Crvene zvezde je za 14.100.000 evra kupio Nemanju Maksimovića i imaju odličnu saradnju sa Zvezdom, što je karta na koju igraju. Prema saznanjima Kurira, Lajpcig je trenutno najkonkretniji u pregovorima i ušao je u ozbiljnu trku za Adema Avdića.

Mlad i moderan bek

U klubu koji je u vlasništvu koncerna Red bul imaju sistem da kupuju mlade igrače širom sveta, razvijaju ih, lansiraju u svetski vrh, a onda prodaju za veliki novac. Skauti nemačkog kluba vide Avdića kao modernog beka sa vrhunskim predispozicijama za Bundesligu.

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić nedavno je u Đurđevdanskom intervjuu za Kurir o potencijalnom transferu Adema Avdića rekao:



- Avdić je eksplodirao, ali on se nije sada pojavio, on je naše dete u koga se mnogo uložilo. Davno je došao kod nas, bio projekat kluba. Dobro se adaptirao na seniorski fudbal i sigurno je da od njega očekujemo veliki transfer.

Zvezdan Terzić veruje da ima dobre početne pregovaračke pozicije

Tržište određuje cenu

Zvezdan Terzić je u istom intervjuu otkrio kakve su pregovaračke pozicije Crvene zvezde:



- Čitam ono, pregovarač dobar, ili loš... Ljudi, nemaš ti šta da pregovaraš, tržište određuje cenu. Kad su ti potrebne pare, a imaš samo jednu ponudu, normalno je da je prihvataš. Kad imaš dve, ili tri onda možeš da se igraš i postavljaš uslove. Pregovaračku moć ti određuje situacija u kojoj se trenutno nalaziš. To je osnov trgovine.

Matej Strika mladi fudbaler Crvene zvezde

Mladi Strika uz Tiknizjana

Crvena zvezda nema tajni pred stranim klubovima kada je Adem Avdić u pitanju. Jasno su na Marakani predočili svima da je cena za mladog levog beka 15.000.000 evra, ali da su spremni da razgovaraju i o nižoj sumi, uz odgovarajuće bonuse.



U slučaju prodaje Adema Avdića ovog leta, u Crvenoj zvezdi su mirni, barem kada je u pitanju pozicija levog beka. Nair Tiknizjan ostaje izvesno do zime, a nadolazi još jedan biser iz Zvezdine omladinske škole - Matej Strika. Momak rodom iz Banjaluke, visok 184 centimetra, dugog koraka, velike brzine i prefinjenog centaršuta, koji 20. avgusta puni 17 godina. Mladi levi bek ove sezone minute u seniorskom fudbalu skuplja igrajući za Grafičar u Prvoj ligi.

