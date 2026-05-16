LAJPCIG PONOVO KUPUJE NA MARAKANI: Trljaju ruke u Crvenoj zvezdi! Veliki novac dolazi u Ljutice Bogdana...
Adem Avdić, mladi fudbaler Crvene zvezde, ovog proleća opravdao je poverenje menadžmenta kluba i trenera Dejana Stankovića.
Sjajnim partijama, posebno u derbiju protiv Partizana (3:0) kada je bio strelac jednog gola Adem Avdić (19) pokazao je da će Crvena zvezda ovog leta sigurno na njemu ostvariti lepu zaradu.
Nemci pre Engleza
Nije tajna da je Adem Avdić, uz Vasilija Kostova, projektovan da ovog leta napusti Marakanu i u budžet Crvene zvezde donese veliki novac. Levi bek crveno-belih praćen je od strane velikog broja evropskih klubova. Notingem Forest slao je potitivne signale u Ljutice Bogdana 1A, nezvanično bili su spremni da plate 12.000.000 evra i određene bonuse, da bi se poslednjih dana intenzivno aktivirao Lajpcig, koji je prošlog leta već pazario na Marakani.
Da podsetimo, bundesligaš koji je ove sezone izborio igranje u Ligi šampiona, prošlog leta od Crvene zvezde je za 14.100.000 evra kupio Nemanju Maksimovića i imaju odličnu saradnju sa Zvezdom, što je karta na koju igraju. Prema saznanjima Kurira, Lajpcig je trenutno najkonkretniji u pregovorima i ušao je u ozbiljnu trku za Adema Avdića.
Mlad i moderan bek
U klubu koji je u vlasništvu koncerna Red bul imaju sistem da kupuju mlade igrače širom sveta, razvijaju ih, lansiraju u svetski vrh, a onda prodaju za veliki novac. Skauti nemačkog kluba vide Avdića kao modernog beka sa vrhunskim predispozicijama za Bundesligu.
Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić nedavno je u Đurđevdanskom intervjuu za Kurir o potencijalnom transferu Adema Avdića rekao:
- Avdić je eksplodirao, ali on se nije sada pojavio, on je naše dete u koga se mnogo uložilo. Davno je došao kod nas, bio projekat kluba. Dobro se adaptirao na seniorski fudbal i sigurno je da od njega očekujemo veliki transfer.
Tržište određuje cenu
Zvezdan Terzić je u istom intervjuu otkrio kakve su pregovaračke pozicije Crvene zvezde:
- Čitam ono, pregovarač dobar, ili loš... Ljudi, nemaš ti šta da pregovaraš, tržište određuje cenu. Kad su ti potrebne pare, a imaš samo jednu ponudu, normalno je da je prihvataš. Kad imaš dve, ili tri onda možeš da se igraš i postavljaš uslove. Pregovaračku moć ti određuje situacija u kojoj se trenutno nalaziš. To je osnov trgovine.
Mladi Strika uz Tiknizjana
Crvena zvezda nema tajni pred stranim klubovima kada je Adem Avdić u pitanju. Jasno su na Marakani predočili svima da je cena za mladog levog beka 15.000.000 evra, ali da su spremni da razgovaraju i o nižoj sumi, uz odgovarajuće bonuse.
U slučaju prodaje Adema Avdića ovog leta, u Crvenoj zvezdi su mirni, barem kada je u pitanju pozicija levog beka. Nair Tiknizjan ostaje izvesno do zime, a nadolazi još jedan biser iz Zvezdine omladinske škole - Matej Strika. Momak rodom iz Banjaluke, visok 184 centimetra, dugog koraka, velike brzine i prefinjenog centaršuta, koji 20. avgusta puni 17 godina. Mladi levi bek ove sezone minute u seniorskom fudbalu skuplja igrajući za Grafičar u Prvoj ligi.