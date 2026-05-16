Najnoviji selektor koji je objavio kojih 26 fudbalera će voditi na šampionat sveta je Mjung Bo Hong, koji sedi na klupi Južne Koreje.

Desni bek Crvene zvezde Jung Vu Seol će igrati na Mundijalu, čak bi trebalo da bude i starter, a na spisku je i bivši vezista crveno-belih In Bom Hvan.

Glavne zvezde ove selekcije su legendarni Hjon Min Son, Kang In Li iz Pari Sen Žermena i defanzivac Bajerna Kim.

Na spisku je i jedno jako zanimljivo ime - Jens Kastrop. Ovom igraču je majka Korejka, a otac Nemac, pa je odlučio da predstavlja Južnu Koreju.

Južna Koreja će na SP biti deo grupe A, a rivali će joj biti Meksiko, Češka i Južna Afrika.

Na spisku ne nalaze:

Golmani: Hjon Vu Džo (Ulsan), Seung Gju Kim (FC Tokio/Japan), Bum Kun Song (Džonbuk)

Odbrana: Mun Hvan Kim (Daejeon), Min Dže Kim (Bajern Minhen/Nemačka), Te Hjon Kim (Kašima Antlers/Japan), Džin Seob Park (Džeđijang/Kina), Jung Vu Seol (Crvena zvezda/Srbija), Jens Kastrop (Borusija Menhengladbah/Nemačka), Ki Hjuk Li (Gangvon), Te Sok Li (Austrija Beč/Austrija), Han Bom Li (Midtjiland/Danska), Ju Min Čo (Šardža/UAE)

Vezni red: Džin Gju Kim (Džonbuk), Džun Ho Be (Stouk siti/Engleska), Seung Ho Pek (Birmingem/Engleska), Hjon Džun Jang (Seltik/Škotska), Dži Sung Eom (Svonsi/Vels), Kang In Li (Pariz Sen Žermen/Francuska), Dong Gjong Li (Ulsan), Dže Sung Li (Majnc/Nemačka), In Bom Hvan (Fejenord/Holandija), Hi Čan Hvan (Vulverhempton/Engleska)

Napadači: Hjon Min Son (LAFC/SAD), Hjon Gju O (Bešiktaš/Turska), Ge Sung Čo (Midtjiland/Danska).

