Utakmica je na programu u nedelju od 16 časova na stadionu na Banovom brdu.

U prva dva meča Brđani su ostvarili vrlo dobre rezultate protiv crno-belih, na Banovom brdu su slavili sa 4:1, u Humskoj odigrali nerešeno - 0:0. Treći susret za Čukarički neće imati toliki rezultatski značaj kao za Partizan, ali šef stručnog štaba domaćih Marko Jakšić ističe da ekipa ima sasvim dovoljno motiva u poslednjem susretu pred svojim navijačima.

"Momci su sjajno trenirali, nadam se da će na utakmici protiv Partizana biti onakvi kakvi bi trebalo da budu. Nemamo imperativ rezultata, za razliku od rivala. Ali, još ranije sam to rekao, ukoliko možemo gledaćemo da dobijemo svaku utakmicu. A to će biti slučaj i kad bismo izašli na teren sa 11 omladinaca“, kazao je šef stručnog štaba Čukaričkog Marko Jakšić, koji je potom govorio o brojnim izostancima igrača pred derbi kola u nedelju:

"Kadrovska situacija je vrlo loša. Nedostajaće nam najmanje sedam, na kraju možda čak i deset igrača. Ovi koji su tu, oni su u konkurenciji, imaćemo i nekoliko omladinaca, ali svakako da ćemo kao i u Novom Sadu protiv Vojvodine izvesti najbolji mogući sastav u ovom trenutku. Nekolicina starijih igrača je u dužem odsustvu, a opet mi kroz ove utakmice gledamo na koga još možemo da računamo od juna, tako da nam je čitav plej-of došao kao selektivne utakmice. Ali, ambicija u svakom susretu se ne odričemo, pa ni protiv Partizana".

Čukarički je u prethodnom kolu u Novom Sadu doživeo minimalni poraz od Vojvodine (0:1), a bilo je stvari kojima Jakšić nije bio zadovoljan.

"Nisam bio zadovoljan energijom sa kojom smo ušli u utakmicu, stvari koje smo trenirali nismo sproveli na terenu. Dogovor je bio da igramo fudbal, da igramo ono što smo trenirali, a na terenu to baš nije bilo tako. Izgledalo je kao da smo mi bili pod imperativom, a ne Vojvodina".

Pozvao je Jakšić publiku na stadion na Banovom brdu.

"Imaće priliku da vide našu omladinu, budućnost ovog kluba i uopšte srpskog fudbala. Neki igrači će odigrati i poslednji meč za svoj Čukarički na Banovom brdu, među njima je i Filip Matijašević. Voleo bih da se oni oproste na lep način, a najbolji mogući je pobeda. Nadam se da će i narednih godina biti transfera kao što je Filipov u Salcburg, ali na nama je da dobro radimo da bismo došli do toga. Svi transferi prošlih godina su pokazatelj da se dobro radi".

Jakšić se potom još jednom osvrnuo na ekipu Partizana.

"Imaju nekoliko odličnih mladih igrača koji su želja inostranih klubova, u pauzi su se pojačali i sa nekoliko iskusnih igrača, pre svega tu mislim na Zdjelara i Mitrovića, doneli su im čvrstine i na terenu i u svčaionici. Svako bi voleo da ima takve igrače. Imaju Seka koji igra sjajno u drugom delu sezone, da ne nabrajam dalje… Definitivno su tim koji svima može da napravi problem. Bore se za drugo mesto, svakako je pritisak veći na njihovoj strani".

Na kraju, Jakšić je kazao da bi voleo da mu pojačanja tokom letnjeg prelaznog roka stignu na početak priprema za novu sezonu.

"Imamo jasnu sliku što se tiče igrača koji će ostati. Što se tiče pojačanja, radimo na tome, u svakodnevnom razgovoru sa ljudima iz kluba. Videćemo šta je najbolje za nas, nadam se da će većina pojačanja biti tu na početku priprema. Ono što bude ekstra klasa, možemo da sačekamo dvojicu, maksimalno trojicu igrača, koji će možda juriti neke veće klubove tokom letnjeg prelaznog roka. Moramo da imamo i pet ili šest bonusa u rosteru, tu su kartoni i povrede, mislimo i o tome, ali Čukarički u tom segmentu nema problema", zaključio je Jakšić.

