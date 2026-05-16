Sudbina je htela da o tituli šampiona odlučuje upravo direktni okršaj Seltika i Hartsa. Uoči poslednje utakmice ekipa iz Glazgova, koja je bila domaćin, imala je bod manje od Hartsa.

Seltik je nakon velike drame i preokreta pobedio rezultatom 3:1

Potpuni šok viđen je na licima navijača domaćeg tima u 43. minutu kada je Lorens Šenkland doneo goste u prednost.

Ali, već u nadoknadi prvog dela igre sa bele tačke je Seltik stigao do izjednačenja i to preko Arnea Ejndželsa.

Usledilo je haotično drugo poluvreme, fudbaleri Seltika su krajnjim naporima pokušali da stignu do gola, a imali su brojne prilike.

Drama je dostigla vrhunac u samoj završnici.

Seltiku, odnosno Maedi je u 88. minutu poništen gol zbog ofsajd pozicije, međutim, kratka provera u VAR sobi je dovela do promene odluke, pa je gol za 2:1 priznat, minut nakon što je postignut.

Harts je probao da se vrati, a u poslednjim minutima nadoknade i golman ovog tima je krenuo u napad. Nakon jednog slobodnog udarca Seltik se odbranio i dobio priliku da u kontranapadu, na prazan gol, stigne i do trećeg gola.

Osmand je postavio konačni rezultat.

Poslednji put Harts je bio šampion 2006. godine, a na veliku žalost navijača ovog tima, još će morati da čekaju na novu titulu. Posebno je bolan način na koji je Seltik "ukrao" trofej.

Ovo je utakmica koju su svakako pratili i u Crvenoj zvezdi, s obzirom na to da je od ishoda zavisilo ko će biti potencijalni protivnik srpskog šampiona u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Naime, šampion Škotske, u ovom slučaju Seltik, igraće elitno takmičenje od plej-ofa kvalifikacija, a tamo bi protivnik mogla da bude Crvena zvezda.

