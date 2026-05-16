Ne zavisi samo od sebe, a pored toga se bori sa brojnim, zaista brojnim nedaćama.

Zbog svega toga je Srđan Blagojević priznao da oseća kao da mu ova sezona traje pet godina, ali i da je ceo tim svestan da su svi kolektivno otpisali Partizan.

Prvi od ta dva meča Partizan igra sa Čukaričkim, u nedelju na Banovom brdu. Crno-beli ove sezone imaju loš skor sa belo-crnima: Prvo poraz 4:1 u gostima, a onda i 0:0 u Humskoj. Na sve to treba dodati i poraz od 1:0 na proleće prošle sezone - dakle, tri vezana meča bez pobede.

"Kao što sam rekao i pre par nedelja, očekuje nas neizvesna završnica. Nažalost, ne stoji sve u našim rukama i ne držimo sve u našim rukama, s obzirom na to da se posle rezultata u prethodnom kolu, kada smo mi odigrali nerešeno sa OFK Beogradom, a Vojvodina pobedila Čukarički, situacija preokrenula. Zaostajemo taj bod za Vojvodinom, ali se sigurno ne predajemo, imamo velike ambicije u toj borbi. Nažalost, još jednom, ne zavisi sve od nas, moramo da čekamo i ostale rezultate. Uslov za promenu situacije jesu naše dobre igre i dobri rezultati u poslednja dva kola".

Uprkos situaciji, svi u timu su spremni za borbu.

"Realna situacija u kojoj je Partizan sada jeste da smo, koliko vidimo i koliko osećamo, svi zajedno otpisani. Nama se ne daju velike šanse u ovoj borbi, ali mi smo spremni da se borimo do kraja i da pokušamo da iskoristimo svaku eventualnu priliku. Sutra nas očekuje sigurno jako teška utakmica. Imajući u vidu ove prethodne dve utakmice koje smo igrali, tamo smo izgubili sa 4:1. Na kraju regularnog toka ove sezone odigrali smo 0:0, iako smo veći deo utakmice igrali sa igračem više. Nismo uspeli da damo gol, odigrali smo 0:0 i to nas je malo usporilo u celoj toj borbi. Očekuje nas rasplet, neizvesna završnica sama po sebi. Očekuje nas jako teška utakmica, drugačiji teren, veštačka trava, drugačiji ambijent. Uradili smo tokom ove nedelje sve što je bilo potrebno, sve što smo zamislili, napravili smo plan igre, analizirali smo ekipu Čukaričkog i idemo poprilično motivisani da damo sve od sebe".

Mediji su konstatovali da je izgubljena nada da će svi rivali do kraja igrati maksimalno angažovano, a trener je dobio pitanje da li ga buni što se Vojvodina - OFK Beograd igra tek od 20 sati.

"U principu mi je neobično. Ne znam koje su propozicije za poslednja dva kola, ja sam za to da se uvek sve radi po propozicijama. Moje iskustvo iz nekih drugih zemalja i neka pređašnja iskustva govore da se poslednja dva kola igraju u isto vreme. Pogotovo se insistira da to budu utakmice koje odlučuju o nekom plasmanu. Ostale, koje ne odlučuju, to nije toliko bitno. Svakako mi je neobično, ali ja kao trener ne mogu na to da utičem. Ne bavim se nešto preterano time, ne razmišljam o tome. Sve počinje i završava se sa našim učinkom na utakmici, tako da ćemo se mi skoncentrisati i motivisati, kako god to da formulišem, da sutra na Banovom brdu izgledamo kako treba i da dođemo do onoga što želimo".

Foto: Screenshot

Partizan je bio proglašen za hit jeseni. Šta se izdešavalo? Da li ste negde mogli da verujete da ćete doći u ovu poziciju posle prve pozicije jesenas?

"Duga sezona. Ja sam to rekao i ranije: meni ova sezona i sve što se izdešavalo, kao da je pet sezona prošlo, a ne jedna. Da ne nabrajam šta se sve dešavalo. Da li sam mogao da očekujem? Naravno da nisam želeo, ali da sam očekivao da dođe do uspona i padova, odnosno da ne bude to jedna ravna linija, to svakako jesam očekivao. I da je taj momenat u kojem dođe do tih nekih problematičnih situacija krucijalan za nastavak sezone, odnosno pokušaj održavanja stabilnosti je od krucijalnog značaja. Možda je upravo ta neka stabilnost, ili nestabilnost koja se pokazala u tim nekim momentima, dovela do toga da je sada Partizan u borbi za drugo mesto, to jest da zaostaje jedan korak, doduše, u toj borbi za drugo mesto. Ali, sve to govori koliko je jedno prvenstvo dugačko, koliko podrazumeva da se razne stvar dešavaju, koliko moramo biti spremni da odreagujemo pravilno u tim nekim situacijama. I koliko je, uopšte, ovaj fudbal i sve ovo što mi radimo, što igrači treniraju, za šta mi spremamo igrače, dok se takmičimo u isto vreme i tako dalje, koliko je to u samoj suštini jedan proces koji zahteva spremnost, koji zahteva strpljenje, koji zahteva veru u to što se radi, koji zahteva i podršku, koji zahteva zajedništvo. I tek nakon toga može se očekivati da se dođe do ispunjenja nekih rezultata. Znači, to su prvi i osnovni preduvlovi. Ali, čak i ako to sve radite kako treba, postoji mogućnost i tada da ne uspete, zato što se i drugi zanimaju, i drugi se bave time, i drugi imaju neki određeni kvalitet, naravno".

Da li se oseća neka zasićenost igrača sa klubom u poslednjih nekoliko sedmica? Možda da igrači jedva čekaju da se završi sve i oko kluba i u klubu, da je ionako sve teško...

"Ja ne prihvatam činjenicu da neko zbog toga može da otaljava svoj posao. To je moj lični stav i ja pokušavam da ga prenesem na sve. Ja sam se celog života rukovodio time i onda želim da se i ljudi oko mene time rukovode. Da li ima izazovnih situacija u okviru ekipe? Da, zato što imamo dosta igrača kojima je sudbina neizvesna, kojima ističe ugovor, koji su na pozajmici i ističe im pozajmica. Sigurno, a ne verovatno, oni imaju svoje lične dileme, svoje lične nedoumice, svoje lične strahove, svoje lične frustracije, kao i svaki normalan čovek, naravno. Ali zadatak svakog od nas jeste da to stavimo po strani i da damo svoj maksimum, pa da na kraju celog ovog procesa, kakva god naša budućnost bude u nekom narednom periodu, možemo da kažemo da smo ponosni na to što smo radili u datom trenutku, zato što smo dali svoj maksimum i izvukli smo maksimum".

Odmah je nastavio:

"Ja sam danas na sastanku podsetio igrače i na onu situaciju od prošle godine koja je bila, ako govorimo o tom aspektu, onako slična. Imali smo dosta igrača kojima ističe ugovor, dosta igrača sa određenim dilemama, neizvesnost, a tada čak nije bio ni takmičarski pritisak u smislu da se klub bori za nešto, s obzirom na to da je drugo mesto davno bilo obezbeđeno. Sećam se te poslednje utakmice protiv Vojvodine kada nama ništa nije preterano značilo u tom nekom smislu, Vojvodini apsolutno mnogo, a mi smo izašli sa pozitivnim stavom, sa tim nabojem i sa stavom da želimo da odradimo posao i da budemo profesionalni i odgovorni prema onome čime se bavimo. Ja stalno to naglašavam igračima, ne znam koliko su oni svesni toga, da se oni bave najlepšim poslom na svetu, igraju fudbal, a mi kao treneri se bavimo drugim najlepšim poslom, a to je da treniramo one koji se bave najlepšim poslom. Tako da, jednostavno, posao mora i treba da se odradi kako treba, uvek, maksimalno i pošteno".

Čukarički definitivno ove godine, bez obzira na to što nemaju neke rezultate, ima specijalnu i prepoznatljivu politiku. Definitivno ne leže Partizanu, a prigodna je i reč remi, koja bi delovala kao poraz, pa i još jedan poraz koji nam se ne dopada. Ja se sećam, šta će se desiti u svesti igrača?

"Ja se sećam onaj poraz od 4:1, neprijatno iskustvo koje je došlo tri dana posle Mačve i to je trenutak u kome sam ja otišao iz kluba. Naravno da imam taj negativan osećaj prema tome, ali imam i želju da to, ako možemo, na neki način ispravimo. Opet, i ta utakmica koja je bila 0:0 nedavno, donela je neki novi problem, a to je neuspešno rešavanje situacije u kojoj smo imali igrača više. Ima dosta toga za analizu i iz te utakmice. Verovatno sutra neće biti ista ekipa Čukaričkog. Pre svega, ako poredimo tu utakmicu koja je bila 4:1, dosta su bili iskusni, jako motivisani, jako agresivni. Došlo je do toga da u velikom broju duela mi nismo izlazili kao pobednici. Baš je neka čudna utakmica bila. Sada očekujem verovatno mlađu ekipu Čukaričkog u ovom trenutku, s obzirom na to da oni nemaju nikakve takmičarske ambicije u tom smislu. Niti se bore za opstanak, niti se bore za Evropu. Tako da verovatno očekujem mladu ekipu, koja bi sama po sebi trebala da bude motivisana, pogotovo pošto igra protiv Partizana. Tako da ne sumnjam da neće biti nimalo jednostavno".

Kako je situacija sa igračkim kadrom?

"Mi smo dobro, cela ekipa je u trenažnom procesu, čak i Roganović, koji je preskočio prethodnu utakmicu, i Trifunović, koji ne igra od Vojvodine, odradili su dva kompletna treninga, bez restrikcija. Trifunović je čak od početka nedelje radio sa ekipom, doduše u smanjenom obimu, ali istim intenzitetom, tako da će obojica biti u konkurenciji".

