Dejvid i Viktorija Bekam u Ministarstvu kulture u Parizu

Slušaj vest

Prema najnovijoj listi najbogatijih ljudi sveta koju objavljuje britanski "The Sunday Times" za 2026. godinu, nekadašnji fudbaler Dejvid Bekam je zvanično postao prvi britanski sportista milijarder.

Iako se već godinama zna da je Dejvid Bekam izuzetno bogat, ono što je fascinantno jeste podatak da su on i njegova supruga Viktorija duplirali svoje bogatstvo u rekordnom roku - sa oko 680 miliona evra prešli su na impresivnih 1,360 milijardi evra.

Uspešni i bogati - Dejvid i Viktorija Bekam Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Pametno investiranje u fudbal



Glavni razlog ovog neverovatnog skoka u bogatstvu je Bekamov udeo u američkom fudbalskom klubu i članu MLS lige Inter Majamiju čija je prva zvezda Lionel Mesi. Kada je Dejvid Bekam pre mnogo godina potpisivao za LA Galaksi, u ugovor je stavio klauzulu koja mu omogućava da kupi MLS franšizu po fiksnoj ceni od 25 miliona dolara. Danas, Inter Majami vredi preko milijardu dolara.

Dovođenje Lionela Mesija i produžetak njegovog boravka u klubu podigli su vrednost franšize u nebesa. Bekamov udeo u klubu, zajedno sa ogromnim projektima sa nekretninama i izgradnjom novog stadiona, te pratećih objekata oko stadiona u Majamiju, doneo mu je ogroman finansijski dobitak.

Njegov dolazak u Majami podigao vrednost Bekamovog kluba Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Faktor Leo Mesi i suprugine kompanije

A, tu je i bogatstvo supruge Viktorije, bivše prevačice i članice grupe "Spice girls". Dugo godina se pisalo kako modna linija Bekamove žene Viktorije posluje u minusu i kako je Dejvid konstantno "pokriva" svojim novcem. Međutim, došlo je do potpunog preokreta. Viktorijin modni i kozmetički brend je po prvi put premašio prihode od 115 miliona evra, a vrednost njenog brenda se sada procenjuje na oko 430 miliona evra, što je značajno doprinelo njihovom zajedničkom kontu.

Dejvid Bekam je 2022. godine prodao 55 odsto udela u svojoj menadžerskoj kompaniji "DB Ventures" američkoj firmi "Authentic Brands Group" za oko 200 miliona dolara u kešu i akcijama, zadržavši pravo na 45 procenata budućih profita. Pored toga, njegovi dugogodišnji ugovori sa brendovima kao što su "Adidas", "Hugo Boss" i razni globalni brendovi luksuznih satova i pića obezbeđuju mu konstantan priliv novca.

1/14 Vidi galeriju Viktorija i Dejvid Bekam nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam, Mark Large/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen / Instagram / victoriabeckham

Bogatiji od kralja Čarlsa

Zanimljiv je podatak da su Dejvid i Viktorija Bekam na listi najbogatijih pretekli i samog kralja Velike Britanije Čarlsa III, čije se bogatstvo procenjuje na oko 780 miliona evra kao i bivšeg premijera Rišija Sunaka.

Kritičari i analitičari ističu da je Bekam savršen primer kako se od vrhunskog sportiste postaje globalni poslovni magnat. Dok većina fudbalera nakon karijere ide u trenere ili agente, Bekam je prepoznao moć "brendiranja" samog sebe i pametnih ulaganja u američko sportsko tržište.

Dejvid i Viktorija Bekam na letovanju Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Plodna fudbalska karijera



Na listi britanskih bogataša iz sveta sporta ispred Bekamovih nalazi se samo porodica Bernija Eklstona, bivšeg gazde Formule 1, čije se bogatstvo procenjuje na preko dve milijarde evra. Među najbogatijim sportskim imenima nalaze se još i Luis Hamilton sa oko 500 miliona evra, kao i golfer Rori Mekilroj koji raspolaže sa približno 370 miliona.

Da podsetimo, kao fudbaler Dejvid Bekam igrao je za Mančester junated, Real, LA Galaksi, Milan i PSŽ, gde je 2013. završio karijeru.