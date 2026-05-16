Naime titula Seltika doveo je do toga da AEK padne među nenosioce u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.

To automatski otvara mogućnost veoma zanimljivog duela sa crveno-belima, ukoliko oba tima stignu do poslednje runde kvalifikacija.

Posebnu dra potencijalnom okršaju dao bi podatak da grčki velikan sa klupe predvodi Marko Nikolić, bivši trener Partizana.

Prema trenutnoj projekciji žreba za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, među nosiocima bi bili Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Seltik, Slovan Bratislava i Leh Poznanj.

Sa druge strane, među nenosiocima bi se nalazili AEK, Celje, Omonia, LASK i Viking.