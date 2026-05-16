Slušaj vest

Fudbaler Barselone Robert Levandovski saopštio je danas da će nakon završetka ove sezone napustiti španski klub.

Robert Levandovski u dresu Barselone Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, Sergio Ruiz / Imago / imago sportfotodienst / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

"Nakon četiri godine pune izazova i napornog rada, vreme je da nastavim dalje. Odlazim sa osećajem da je misija završena. Nikad neću zaboraviti ljubav koju sam dobio od navijača od mojih prvih dana. Katalonija je moje mesto na svetu. Hvala svima koje sam sreo na putu tokom ove predivne četiri godine. Posebna zahvalnost predsedniku Laporti što mi je dao šansu da proživim najsjajnije poglavlje moje karijere. Barselona se vratila tamo gde pripada", naveo je Levandovski u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Levandovski (37) je u Barselonu došao 2022. godine iz Bajern Minhena, i od tad je odigrao ukupno 191 utakmicu i postigao 119 golova za španski klub.

Poljski napadač je sa Barselonom osvojio tri titule prvaka Španije, kao i tri trofeja u Superkupu Španije i jedan u Kupu kralja.

Ne propustiteFudbalNOVO IZNENAĐENJE POTRESA SVET FUDBALA! Barselona otkrila odluku Roberta Levandovskog!
Robert Levandovski
FudbalLEVANDOVSKI NAPUŠTA BARSELONU? Legendardnog napadača stigle godine: Možda je vreme za neku slabiju ligu...
FudbalSUDBINA LEVANDOVSKOG ZAVISI OD VLAHOVIĆA?! Poljak traži ozbiljnu svotu novca, Juventus bira između njega i Dušana?
FudbalOBJAVA KOJA JE SVE RASTUŽILA! Da li je ovo bio poslednji meč slavnog napadača u dresu nacionalnog tima?
Robert Levandovski

00:56
Treći gol Seltika Izvor: Arena 1 Premium