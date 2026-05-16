"Nakon četiri godine pune izazova i napornog rada, vreme je da nastavim dalje. Odlazim sa osećajem da je misija završena. Nikad neću zaboraviti ljubav koju sam dobio od navijača od mojih prvih dana. Katalonija je moje mesto na svetu. Hvala svima koje sam sreo na putu tokom ove predivne četiri godine. Posebna zahvalnost predsedniku Laporti što mi je dao šansu da proživim najsjajnije poglavlje moje karijere. Barselona se vratila tamo gde pripada", naveo je Levandovski u objavi na društvenoj mreži Instagram.