Fudbaleri Štutgarta obezbedili su plasman u Ligu šampiona za sledeću sezonu, pošto su danas, u utakmici poslednjeg, 34. kola Bundeslige, na gostujućem terenu u Frankfurtu odigrali nerešeno protiv Ajntrahta 2:2, čime su sezonu završili na četvrtom mestu na tabeli nemačkog prvenstva.

Prednost Štutgartu doneo je Čema Andres golom u 10. minutu, a vođstvo je uvećao Nikolas Narti pogotkom u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Ajntraht je do izjednačenja došao golovima iz penala. Jonatan Burkardt je prvi udarac sa "bele tačke" realizovao u 72. minutu, da bi potom pogodak iz jedanaesterca postigao i u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena

Uz Štutgart, plasman u Ligu šampiona za sledeću sezonu kroz Bundesligu obezbedili su prvak Nemačke Bajern Minhen, Borusija Dortmund i Lajpcig.



Štutgart je na kraju završio na četvrtom mestu na tabeli sa 62 boda, jednim više od petoplasiranog Hofenhajma, koji će sledeće sezone igrati u Ligi Evropa.



Hofenhajm je pobedom u današnjem meču mogao da izbori plasman u Ligu šampiona, ali je klub iz Zinshajma u tom duelu, na gostujućem terenu izgubio od Borusije Menhengladbah 0:4.

Hofenhajm je od 46. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Tim Lemperle.





.Plasman u Ligu Evropa obezbedio je i šestoplasirani Bajer Leverkuzen, koji je sezonu, nakon što je danas na svom terenu odigrao nerešeno protiv HSV-a 1:1, završio sa 59 bodova.

Frajburg je današnjom pobedom na svom terenu nad Lajpcigom 4:1 potvrdio sedmu poziciju na tabeli, koja nosi plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija.

Ipak, Frajburg će u sredu igrati u finalu Lige Evropa protiv Aston Vile i pobedom u tom duelu bi obezbedio plasman u Ligu šampiona za sledeću sezonu.

Iz Bundeslige su ispale ekipe Sankt Paulija i Hajdenhajma, dok će u baražu za opstanak igrati Volfsburg.

Sankt Pauli je imao šansu da direktno ispadanje iz Bundeslige izbegne pobedom nad Volfsburgom u današnjem meču, ali je klub iz Hamburga na svom terenu izgubio 1:3.

Union Berlin je danas na svom terenu pobedio Augsburg 4:0, a dva gola u tom duelu postigao je srpski napadač Andrej Ilić.

Ilić je mrežu gola Augsburga zatresao u 10. i 42. minutu, dok su ostale pogotke za klub iz Berlina postigli Andraš Šefer u 54. minutu i Vu En Čon u 89. minutu.

Bajern je sezonu završio pobedom na svom terenu nad Kelnom 5:1, dok je Borusija Dortmund u Bremenu savladala Verder 2:0.

Rezultati utakmica poslednjeg kola Bundeslige: Borusija Menhengladbah - Hofenhajm 4:0 Bajer Leverkuzen - HSV 1:1 Bajern Minhen - Keln 5:1 Ajntraht Frankfurt - Štutgart 2:2 Frajburg - Lajpcig 4:1 Hajdenhajm - Majnc 0:2 Sankt Pauli - Volfsburg 1:3 Union Berlin - Augsburg 4:0 Verder Bremen - Borusija Dortmund 0:2 Tabela Bundeslige na kraju sezone 2025/26: 1. Bajern Minhen 89 2. Borusija Dortmund 73 3. Lajpcig 65 4. Štutgart 62 5. Hofenhajm 61 6. Bajer Leverkuzen 59 7. Frajburg 47 8. Ajntraht Frankfurt 44 9. Augsburg 43 10. Majnc 40 11. Union Berlin 39 12. Borusija Menhengladbah 38 13. HSV 38 14. Keln 32 15. Verder Bremen 32 16. Volfsburg 29 17. Hajdenhajm 26 18. Sank Pauli 26