Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na londonskom Vembliju pred više od 83.000 gledalaca jedini gol postigao je Antoan Semenjo u 72. minutu. On je loptu u mrežu atraktivno poslao petom, posle dodavanja Erlinga Halanda.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Siti je imao inicijativu tokom čitave utakmice i mogao je da postigne više golova, ali su njegovi igrači bili neprecizni, među kojima i Mateuš Nuneš, koji je u 84. minutu pogodio stativu.

Mančester siti je osvojio osmi trofej FA kupa. To je drugi trofej ove sezone za ekipu Pepa Gvardiole, koja je prethodno osvojila i Liga kup.

Siti će se do kraja sezone boriti i za treći trofej, titulu u Premijer ligi, pošto dva kola pre kraja zaostaje dva boda za vodećim Arsenalom.