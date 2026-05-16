Fudbaleri Mančester sitija osvojili sutrofej u FA kupu, pošto su u finalu u Londonu pobedili Čelsi 1:0
GVARDIOLA I GRAĐANI KRALJEVI KUPOVA: Mančester siti osvojio i drugi trofej u sezoni!
Na londonskom Vembliju pred više od 83.000 gledalaca jedini gol postigao je Antoan Semenjo u 72. minutu. On je loptu u mrežu atraktivno poslao petom, posle dodavanja Erlinga Halanda.
Siti je imao inicijativu tokom čitave utakmice i mogao je da postigne više golova, ali su njegovi igrači bili neprecizni, među kojima i Mateuš Nuneš, koji je u 84. minutu pogodio stativu.
Mančester siti je osvojio osmi trofej FA kupa. To je drugi trofej ove sezone za ekipu Pepa Gvardiole, koja je prethodno osvojila i Liga kup.
Siti će se do kraja sezone boriti i za treći trofej, titulu u Premijer ligi, pošto dva kola pre kraja zaostaje dva boda za vodećim Arsenalom.
