Ova poslednja, FA Kup (treći u karijeri), bila je španskom strategu već 20. za deceniju boravka na klupi "građana".

Gvardiola je tako učinio je Siti najtrofejnijim engleskim klubom u poslednjih deset godina i jednim od najtrofejnijim u Evropi za taj period.

Zapanjujuće deluje podatak da je Pep u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, vodeći Barselonu, Bajern i Siti, osvojio čak 41 pehar, iliti 2,56 u proseku po sezoni!

Zanimljivo, u prvoj sezoni na klupi Sitija (2016/2017) nije osvojio niti jedan pehar, ali je već u narednoj uneo u klupske vitrine titulu i trofej Liga Kupa. U sezoni potom postigao je istorijski uspeh - osvojio je sva četiri domaća pehara.

Ligu šampiona konačno je dočekao u sezoni 2022/2023. u kojoj je Siti osvojio i Premijer ligu i FA Kup.

Pod Gvardiolinom komandom klub je šest puta bio prvak Engleske, jednom prvak Evrope, pet puta osvajač Liga Kupa, tri puta FA Kupa, tri puta je uzimao i Komjuniti šild, po jednom UEFA Super Kup i FIFA Svetsko klupsko prvenstvo.

Pep Gvardiola
Džon Stons
Pep Gvardiola
Pep Gvardiola

