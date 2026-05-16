KRAJ VLADAVINE! Ferencvaroš pao nakon sedam godina, Đer novi šampion Mađarske!
Fudbaleri Đera osvojili su titulu šampiona Mađarske pošto su u poslednjem kolu savladali Kišvarde rezultatom 1:0.
Veliku borbu za tron vodili su sa Ferencvarošem, koji je sezonu završio sa bodom manje.
Đer je tako peti put u klupskoj istoriji stigao do šampionske titule, a prve još od pre 13 godina.
Sa druge strane Ferencvaroš je pao sa trona nakon sedam godina!
