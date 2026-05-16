Ćabi Alonso je dogovorio sve sa "Plavcima" i od početka naredne sezone biće trener londonskog tima.

Alonso je na početku sezone vodio Real Madrid, ali je vrlo brzo dobio otkaz, možda i neobjašnjivo. Španski stručnjak prihvatio je četvorogodišnji dogovor i uskoro se očekuje realizacija i promocija Alonsa.

Ćelsi se na ovakav potez odlučio posle poraza u finalu FA kupa od Mančester sitija i tako će im put ka evropskim takmičenjima naredne sezone u poslednja dva kola Premijer lige biti vrlo otežan.

Londonski tim su ove sezone sa klupe vodili Kalum Mekfarlan, Lijam Rosenior i Enco Mareska. Još nije poznato da li će Alonso preuzeti Čelsi već na kraju ove sezone ili će čekati početak naredne i pripremati transfer prelazni rok.