FK Partizan se polako sprema za narednu sezone, ali možda i za ono najvažnije - letnji prelazni rok!

Rešenje na poziciji centarfora nesumnjivo će biti jedan od Partizanovih prioriteta, s obzirom na to da je Andrej Kostić već potpisao za Milan, Sebastijanu Polteru ističe ugovor na kraju aktuelne sezone, a Marko Lekić nije dobio ozbiljniju priliku kod trenera Srđana Blagojevića.

Kako prenosi "Meridian sport BiH", Partizanu je za oko zapao napadač jermenske Noe - Nardin Mulahusejnović.

Reč je o 191 centimetar visokom golgeteru, koji je tokom aktuelne sezone postigao 15 pogodaka i četiri asistencije u dresu jermenskih crno-belih. Branio je boje Noe u Ligi konferencija, gde se tokom jeseni istakao kao najbolji strelac sa pet postignutih golova.

Mulahusejnović je rođen 1998. godine u Gračanici (BiH), a svojevremeno je nakupio devet nastupa i upisao pogodak u mladoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

