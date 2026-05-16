Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će se posle utakmice protiv OFK Beograda proslava šeste uzastopne “duple krune” nastaviti kod “Pobednika” na Kalemegdanu.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 22. maja od 20 časova na stadionu “Rajko Mitić” ekipu OFK Beograda u poslednjem kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Zvezda je u sredu osvojila 30. trofej u Kupu nakon što je posle penala pobedila Vojvodinu, a pre mesec dana je obezbedila 37. titulu šampiona države.

Dodaje se da će se nakon meča sa OFK Beogradom, igrači, stručni štab i navijači uputiti ka Kalemegdanu, gde će zajedno nastaviti proslavu:

- FK Crvena zvezda obaveštava sve navijače da će pored proslave 37. šampionske titule na stadionu ‘Rajko Mitić’, osvajanje trofeja nacionalnog prvenstva i Kupa Srbije biti obeleženo i nakon utakmice protiv OFK Beograda na Kalemegdanu. Po uzoru na prethodnu sezonu, slavlje povodom osvojene šeste uzastopne duple krune biće organizovano simbolično i kod Pobednika - poručio je beogradski klub.

