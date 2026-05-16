ZVEZDA DOGOVORILA TRANSFER - PREKO TRI MILIONA EVRA! Crveno-beli završavaju mega posao pred letnji prelazni rok!
Crvena zvezda je dogovorila transger Daglasa Ovusua u redove Viktorije Plzen!
Prema navodima portala "Ghanasoccernet", Crvena zvezda i Viktorija Plzenj su postigli dogovor oko transfera, a srpski klub bi od tog posla trebalo da zaradi 3.300.000 evra, uz dodatnih milion evra kroz bonuse koji zavise od učinka igrača.
Ovusu je već dogovorio lične uslove sa češkim klubom i u utorak bi trebalo da otputuje na lekarske preglede, nakon čega će transfer biti i zvanično završen.
Ovaj posao će biti rekordan za Viktoriju Plzenj, jer je prethodni najveći transfer bio dolazak Faga Lavala iz Istre za 2.400.000 evra.
Ovusu je u Crvenu zvezdu stigao u januaru 2026. godine, kada je njegov prethodni klub iz Surdulice dobio oko 2.200.000 evra. U dresu crveno-belih odigrao je 13 utakmica, postigao dva gola i zabeležio jednu asistenciju.
