Iskusni čuvar mreže Bajerna iz Minhena Manuel Nojer biće prvi golman Nemačke reprezentacije na predstojećem Svetskom prvenstvu.
MUNDIJAL 2026
BOLJEG OD NJEGA NEMAJU! Manuel Nojer na golu Nemačke na Mundijalu!
Slušaj vest
Selektor nemačke reprezentacije Julijan Nagelsman odlučio je da poverenje ponovo ukaže jednom od najiskusnijih igrača u timu, koji će tako imati ulogu "jedinice" na najvećoj fudbalskoj sceni.
Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Instagram/manuelneuer, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Nojer iza sebe ima ogromno iskustvo igranja na velikim takmičenjima, a godinama je jedan od najvažnijih fudbalera nemačke selekcije.
Golman Bajerna trebalo bi da predvodi reprezentaciju Nemačke u pokušaju da se vrati u sam vrh svetskog fudbala posle nekoliko razočaravajućih rezultata na velikim turnirima.
Za Nojera će predstojeći Mundijal biti još jedno veliko takmičenje u bogatoj karijeri, tokom koje je sa Nemačkom osvojio i titulu svetskog prvaka.
Reaguj
Komentariši