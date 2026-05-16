Selektor nemačke reprezentacije Julijan Nagelsman odlučio je da poverenje ponovo ukaže jednom od najiskusnijih igrača u timu, koji će tako imati ulogu "jedinice" na najvećoj fudbalskoj sceni.

1/6 Vidi galeriju Manuel Nojer

Nojer iza sebe ima ogromno iskustvo igranja na velikim takmičenjima, a godinama je jedan od najvažnijih fudbalera nemačke selekcije.

Golman Bajerna trebalo bi da predvodi reprezentaciju Nemačke u pokušaju da se vrati u sam vrh svetskog fudbala posle nekoliko razočaravajućih rezultata na velikim turnirima.

Za Nojera će predstojeći Mundijal biti još jedno veliko takmičenje u bogatoj karijeri, tokom koje je sa Nemačkom osvojio i titulu svetskog prvaka.