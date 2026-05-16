Slušaj vest

Škotski fudbal našao se u centru velike kontroverze nakon utakmice na stadionu Seltik Park, gde je Seltik savladao Harts rezultatom 3:1, u dramatičnom preokretu u završnici meča koji bi mogao imati ozbiljne posledice po borbu za titulu u Škotskoj Premijer ligi.

Iz redova poraženog Harts-a tvrde da je meč obeležila sporna situacija u samom finišu. Nakon trećeg gola domaćih, veliki broj navijača je ušao na teren u slavlju, a iz kluba iz Edinburga sada dolaze tvrdnje da sudija nije zvanično označio kraj utakmice.

1/8 Vidi galeriju Seltik - Harts Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia, James Christie / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema njihovim navodima, glavni sudija Robertson navodno nije svirao kraj meča, što bi, ukoliko se potvrdi, moglo da dovede u pitanje njegovu regularnost. Harts se poziva na pravila koja predviđaju da se utakmica može registrovati službenim rezultatom u korist protivnika ako dođe do prekida ili neregularnog završetka.

U tom slučaju, postoji i mogućnost da bi meč mogao biti registrovan službenim rezultatom 3:0 za goste, što bi otvorilo mogućnost dramatičnog obrta u borbi za titulu.

BONUS VIDEO: