ŠOK IZ ŠKOTSKE! Moguća registracija 3:0 i oduzimanje titule Seltiku posle haosa na terenu! Evo šta se dogodilo!
Škotski fudbal našao se u centru velike kontroverze nakon utakmice na stadionu Seltik Park, gde je Seltik savladao Harts rezultatom 3:1, u dramatičnom preokretu u završnici meča koji bi mogao imati ozbiljne posledice po borbu za titulu u Škotskoj Premijer ligi.
Iz redova poraženog Harts-a tvrde da je meč obeležila sporna situacija u samom finišu. Nakon trećeg gola domaćih, veliki broj navijača je ušao na teren u slavlju, a iz kluba iz Edinburga sada dolaze tvrdnje da sudija nije zvanično označio kraj utakmice.
Prema njihovim navodima, glavni sudija Robertson navodno nije svirao kraj meča, što bi, ukoliko se potvrdi, moglo da dovede u pitanje njegovu regularnost. Harts se poziva na pravila koja predviđaju da se utakmica može registrovati službenim rezultatom u korist protivnika ako dođe do prekida ili neregularnog završetka.
U tom slučaju, postoji i mogućnost da bi meč mogao biti registrovan službenim rezultatom 3:0 za goste, što bi otvorilo mogućnost dramatičnog obrta u borbi za titulu.
