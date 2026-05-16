Slušaj vest

Škotski fudbal našao se u centru velike kontroverze nakon utakmice na stadionu Seltik Park, gde je Seltik savladao Harts rezultatom 3:1, u dramatičnom preokretu u završnici meča koji bi mogao imati ozbiljne posledice po borbu za titulu u Škotskoj Premijer ligi.

Iz redova poraženog Harts-a tvrde da je meč obeležila sporna situacija u samom finišu. Nakon trećeg gola domaćih, veliki broj navijača je ušao na teren u slavlju, a iz kluba iz Edinburga sada dolaze tvrdnje da sudija nije zvanično označio kraj utakmice.

Seltik - Harts Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia, James Christie / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema njihovim navodima, glavni sudija Robertson navodno nije svirao kraj meča, što bi, ukoliko se potvrdi, moglo da dovede u pitanje njegovu regularnost. Harts se poziva na pravila koja predviđaju da se utakmica može registrovati službenim rezultatom u korist protivnika ako dođe do prekida ili neregularnog završetka.

U tom slučaju, postoji i mogućnost da bi meč mogao biti registrovan službenim rezultatom 3:0 za goste, što bi otvorilo mogućnost dramatičnog obrta u borbi za titulu.

Ne propustiteFudbalZVEZDA DOGOVORILA TRANSFER - PREKO TRI MILIONA EVRA! Crveno-beli završavaju mega posao pred letnji prelazni rok!
FK Crvena zvezda
KošarkaKAKAV HAOS U IZRAELU: Itudis izlazi na teren sa SAMO PETORICOM igrača
Vasilije Micić na meču Real Madrid - Hapoel Tel Aviv
FudbalSTIŽE NOVI ŠPIC U HUMSKU? VISOK 191 CM, CRNO-BELI ŽELE GOLGETERA! Pogledajte o kakvom napadaču je reč! (VIDEO)
Predrag Mijatović, Rasim Ljajić i Danko Lazović
FudbalPUKLA BOMBA U LONDONU: Ćabi Alonso je novi trener Čelsija!
Ćabi Alonso

BONUS VIDEO:

00:36
Sporni gol Seltika Izvor: Arena 1 Premium